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دين ودنيا

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

الدكتورة هبة عوف،
الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

 أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة  الأزهر الشريف، أن الدعاء عبادة عظيمة ومستجاب بإذن الله في كل وقت، مستشهدة بقول الله تعالى: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ" (البقرة: 186).

 

هبة عوف: ليلة أول يوم من شهر رجب ليست لها خصوصية شرعية

 وأضافت أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لفيتو، أن ليلة أول يوم من شهر رجب ليست لها خصوصية شرعية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة تخصيصها بفضل معين، ولكن علينا اغتنام الأيام المباركات وشهر رجب منها.  

 

وأشارت إلى وجود حديث يُنسب إلى ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: "خمس ليالٍ لا تُردُّ فيهن الدعوة: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر"، لكنه حديث ضعيف رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، ولا يصح الاحتجاج به، موضحة: "العلماء مثل الإمام النووي أكدوا ضعف هذا الحديث، وبالتالي لا يجوز تخصيص ليلة أول رجب بالدعاء بناءً عليه".  

 

هبة عوف توضح فضائل شهر رجب 

وأوضحت أن  شهر رجب يُعد من الأشهر الحرم، التي حث الإسلام على الاجتهاد فيها بالطاعات، لكنه لم يخصصها بعبادات معينة دون دليل صحيح.

وختمت: "الدعاء مستجاب بإذن الله في كل وقت لمن أخلص النية، والله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه".

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