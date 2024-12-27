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خارج الحدود

زلزال قوي يضرب جزيرة هونشو اليابانية

زلزال يضرب جزيرة
زلزال يضرب جزيرة هونشو اليابانية، فيتو

ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق جزيرة هونشو اليابانية، التي تضم العاصمة طوكيو، في الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد) أنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي كان على عمق 10 كيلومترات، مبدئيًّا عند خط عرض 30.52 درجة شمالًا وخط طول 142.22 درجة شرقًا.

ولا توجد معلومات حول سقوط ضحايا أو أضرار محتملة نتيجة الزلزال حتى الآن.

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زلزال جزيرة هونشو اليابانية العاصمة طوكيو مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض جي إف زد مركز الزلزال
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