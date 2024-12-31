الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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عقارات

صندوق التنمية الحضرية: تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروع الفسطاط فيو

خالد صديق
خالد صديق

كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، عن تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه بمشروع الفسطاط فيو.

 

وأكد خالد صديق تنفيذ 50% من أعمال تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن الصندوق يستهدف طرح مراحل جديدة بمشروع “داره” شقق عواصم تطوير المحافظات خلال 2025 بمبيعات مستهدفة تصل لـ8 مليار جنيه. 

وأكد تحقيق مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المنتهي 2024 بالمشروع.

وأغلق صندوق التنمية الحضرية باب التقديم على شقق عواصم المحافظات “داره” التي يطرحها بعدد من المحافظات 30 نوفمبر الماضي.

وطرح الصندوق شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر وبنك القاهرة.

وكشف صندوق التنمية الحضرية عن مقدمات حجز شقق الطرح الجديدة لشقق عواصم المحافظات “داره”.

وضم الطرح الجديد 7 محافظات والتقديم على الشقق من خلال مركز خدمة العملاء بمقر الصندوق بمدينة نصر أو التواصل عبر 159999.

وخريطة الطرح كالتالي:

مدينة نصر

حي الواحة مدينة نصر

المشروع على مساحة 40 فدانًا مساحة ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة.

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترًا مربعًا.

أسعار تبدأ من 5.180.493 مليون جنيه.

مقدم حجز 15% تبلغ 777 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 220 ألف جنيه (20 قسطًا) ووديعة صيانة 275 ألف جنيه.

والسداد حتى 5 سنوات بدون فوائد.

 

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 أفدنة ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 مترًا والشقق كاملة التشطيب.

أسعار تبدأ من 1.327 مليون جنيه  ومقدم حجز 119 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 56.4 ألف جنيه تتضمن 20 قسط ووديعة صيانة 70 ألف جنيه وأنظمة السداد حتى 5 سنوات.

 

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانًا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترًا والدور يتكون من 4 شقق.

أسعار تبدأ من 1.949 مليون جنيه ومقدم حجز 292 ألف جنيه و82 ألف جنيه قسط ربع سنوي ووديعة صيانة 102 ألف جنيه.

 

الشرقية – كفر الحمام

مساحة المشروع 83 فدانًا يضم 75 عمارة أرض و9 متكررة والشقق مساحة 113 مترًا والدور على 8 شقق كاملة التشطيب.

سعر الشقة 1.299 مليون جنيه مقدم الحجز 194 ألف جنيه.. وقسط ربع سنوي 55 ألف جنيه ووديعة صيانة 69 ألف جنيه.

 

كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدانًا ويضم 33 عمارة وتتكون من أرضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 مترًا والدور يضم 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.668 مليون جنيه ومقدم الحجز 250 ألف جنيه و70 ألف جنيه قسط ربع سنوي و88 ألف جنيه وديعة صيانة.

كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 أفدنة ويضم 109 عمارات والعمارة تضم أرضي و11 دورًا متكررًا والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 مترًا كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.674 مليون جنيه ومقدم حجز 251 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 71 ألف جنيه ووديعة صيانة 88 ألف جنيه.

 

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التنمية الحضرية التمويل العقاري التعمير والاسكان الإسكان الأهلي المصري
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