رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الترم الأول بكليتي الصيدلة والعلوم (صور)

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025 بكليتي الصيدلة والعلوم، في إطار متابعة انتظام سير أعمال الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات، ووسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الصيدلة والعلوم



رافق رئيس الجامعة خلال تفقد امتحانات كلية الصيدلة الدكتور منال عيد عميد الكلية، الدكتور جيني جيهان نصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هاني قناوي وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد بشير سليم وكيل كلية الصيدلة لشؤون الدراسات العليا للبحوث.

كما رافق رئيس الجامعة خلال تفقد امتحانات كلية العلوم الدكتور أسامة العيان عميد الكلية والدكتور محسن زهران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

واطمأن الدكتور شريف خاطر، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.





وأكد رئيس الجامعة، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات مع اللجنة العليا للامتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات

واستطلع رئيس الجامعة خلال الجولة، آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

خاطر: امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء

وقال الدكتور شريف خاطر، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول تُجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.

الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

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