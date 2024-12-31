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محافظات

محافظ سوهاج يعتمد ترقية 2109 موظفين بالديوان العام والوحدات المحلية

اللواء عبد الفتاج
اللواء عبد الفتاج سراج محافظ سوهاج

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، ترقية 2109 موظفين بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة من المراكز والمدن والأحياء المستحقين للترقية اعتبارا من أول يوليو 2024م، بمختلف التخصصات، وذلك في ضوء القواعد الصادرة من رئيس جهاز التنظيم والإدارة رقم 598 لسنة 2024م.

محافظ سوهاج يعتمد ترقية 2109 موظف بالديوان العام والوحدات المحلية

وينص القرار على أن يُرقى جميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، مع منحهم الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر أيهما أكبر، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

 منح الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها

يأتي هذا القرار تمشيا مع سياسة الدولة في الارتقاء بمستوى العاملين بالمحافظة وسرعة إصدار القرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية بما يلبي تطلعاتهم وطموحهم الوظيفي بما يسهم في تطوير الأداء الإداري لدولاب العمل.

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