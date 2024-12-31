محافظ قنا يتفقد مشروعات تطوير مجمع المواقف وكورنيش النيل

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لعددٍ من المشروعات الخدمية الجارية تنفيذها بمدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط والتنمية العمرانية، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات التنفيذية.

تطوير مجمع المواقف بقنا

بدأت الجولة بتفقد أعمال مشروع تطوير مجمع المواقف بمدينة قنا، والذي يُقام على مساحة 28,000 متر مربع، ويضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بجميع المراكز والمحافظات المجاورة.

حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء تندات ومظلات، وتركيب كاميرات مراقبة، وإقامة وحدة خدمات للسيارات، ودورات مياه، واستراحة للمواطنين، بالإضافة إلى منطقة خدمات متكاملة، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، حيث يخدم نحو 1.8 مليون مواطن بمحافظة قنا.

الجدول الزمني المحدد للمشروعات بقنا

كما تفقد محافظ قنا، مشروع تطوير كورنيش النيل على الشاطئ الشرقي للنيل بمدينة قنا، والمُقام على مساحة 79,251 مترًا مربعًا وبطول 1,400 متر، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، ويتضمن المشروع إنشاء متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس، وبرجولات، وكراسٍ وأكشاك، إلى جانب مبنى إداري ودورات مياه عامة، ومراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، بنسبة تنفيذ بلغت 73%.

من جانبه، شدد محافظ قنا على الجهة المنفذة بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي تأخير، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ.

وأضاف عبد الحليم أن المشروع يُعد جزءًا من جهود المحافظة المستمرة لإيجاد متنفس ترفيهي عصري للمواطنين، وتهيئة مناطق للنزهة توفر كافة وسائل الراحة والترفيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين.

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