الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يتفقد مشروعات تطوير مجمع المواقف وكورنيش النيل

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لعددٍ من المشروعات الخدمية الجارية تنفيذها بمدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط والتنمية العمرانية، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات التنفيذية.

تطوير مجمع المواقف بقنا

بدأت الجولة بتفقد أعمال مشروع تطوير مجمع المواقف بمدينة قنا، والذي يُقام على مساحة 28,000 متر مربع، ويضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بجميع المراكز والمحافظات المجاورة.

حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء تندات ومظلات، وتركيب كاميرات مراقبة، وإقامة وحدة خدمات للسيارات، ودورات مياه، واستراحة للمواطنين، بالإضافة إلى منطقة خدمات متكاملة، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، حيث يخدم نحو 1.8 مليون مواطن بمحافظة قنا.

الجدول الزمني المحدد للمشروعات بقنا

كما تفقد محافظ قنا، مشروع تطوير كورنيش النيل على الشاطئ الشرقي للنيل بمدينة قنا، والمُقام على مساحة 79,251 مترًا مربعًا وبطول 1,400 متر، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، ويتضمن المشروع إنشاء متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس، وبرجولات، وكراسٍ وأكشاك، إلى جانب مبنى إداري ودورات مياه عامة، ومراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، بنسبة تنفيذ بلغت 73%.
من جانبه، شدد محافظ قنا على الجهة المنفذة بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي تأخير، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ.

وأضاف عبد الحليم أن المشروع يُعد جزءًا من جهود المحافظة المستمرة لإيجاد متنفس ترفيهي عصري للمواطنين، وتهيئة مناطق للنزهة توفر كافة وسائل الراحة والترفيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قنا كورنيش النيل محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

بابا نويل الصعيد يرسم البسمة على وجوه المرضى بالمستشفيات والمارة بشوارع قنا (فيديو وصور)

محافظ قنا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادات العامة والنقل

العثور على جثة شخص مجهول الهوية في قنا

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قنا

ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

غزارة تهديفية.. أرقام مميزة من خليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية