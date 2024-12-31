أشرف حكيمي على رأس التشكيل المثالي للدوري الفرنسي في 2024

تواجد النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان، في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الفرنسي خلال العام الجاري 2024.

ثلاثي باريس سان جيرمان في التشكيل المثالي للدوري الفرنسي

واختارت شبكة GFFN الفرنسية أشرف حكيمي ضمن التشكيل المثالي، رفقة زميليه في بي إس جي، لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا والجناح الفرنسي الشاب برادلي باركولا.

وتواجد أيضا لوكاس شوفالييه حارس مرمى ليل، والثلاثي الدفاعي، تيلو كيرير وويلفريد سينجو من موناكو، وبارد مدافع نيس.

وفي وسط الملعب تواجد بجوار فيتينيا كل من بريس ليس ميلو لاعب بريست ودينيس زكريا نجم موناكو.

وفي الخط الهجومي تواجد باركولا بجوار الكندي جوناثان دافيد مهاجم وهداف ليل، وزميله في الفريق إيدون زجروفا نجم منتخب كوسوفو.

يذكر أن باريس سان جيرمان حقق كل الألقاب المحلية في 2024 بتتويجه بثلاثية كأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا ولقب الدوري.

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