عمان بـ 10 لاعبين تفوز على السعودية وتصعد لنهائي خليجي 26 (فيديو وصور)

خليجي 26، صعد المنتخب العماني لنهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26) بعد الفوز على نظيره منتخب السعودية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد جابر المبارك، في نصف نهائي البطولة.

افتتح عمان التسجيل عن طريق أرشد العلوي في الدقيقة 73، قبل أن يضاعف علي البوسعيدي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 85، وبعدها بدقيقتين قلص محمد كنو النتيجة بتسجيل الهدف الأول للأخضر السعودي.

جدير بالذكر أن المنتخب العماني يلعب منقوص العدد منذ الدقيقة 33 بعد ما تعرض المنذر ربيع العلوي للطرد المباشر بعد تدخله القوي على سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة تعرض عبد الإله هوساوي لاعب المنتخب السعودي للطرد المباشر بعد تدخل قوي على قدم لاعب المنتخب العماني.

إثارة نصف النهائي..



عمان تتقدم بالهدف الأول بقدم أرشد العلوي من ضربة حرة#عمان_السعودية

نصف نهائي #خليجي26 | #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/nGl6o66HnS — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 31, 2024

إثارة نصف النهائي وصرخة سالم الدوسري..



بطاقة حمراء مباشرة لـ المنذر العلوي لاعب منتخب عمان بعد تدخل قوي على سالم الدوسري#عمان_السعودية

نصف نهائي #خليجي26 | #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/lhCbPVWVDY — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 31, 2024

الإبداع العماني مستمر..



عمان تتقدم بالهدف الثاني عن طريق علي البوسعيدي#عمان_السعودية

نصف نهائي #خليجي26 | #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/3LjTZ5a3ba — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 31, 2024

لم تنته بعد..

محمد كنو يسجل الهدف الأول لمنتخب السعودية من تسديدة مباغتة..#عمان_السعودية

نصف نهائي #خليجي26 | #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/5x0jQnp1jh — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 31, 2024

تشكيل السعودية أمام عمان

بدأ منتخب السعودية مواجهة عمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - نواف بوشل - سلطان الغنام

خط الوسط: الحمدان - محمد كنو - عبد الله رديف

خط الهجوم: مروان الصحفي - مصعب الجوير - سالم الدوسري

تشكيل عمان أمام السعودية

مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين في دور المجموعات، ليضرب موعدًا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1) في نفس الدور.

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