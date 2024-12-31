الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو)

السعودية وعمان
السعودية وعمان

خليجي 26، تعادل منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب استاد جابر المبارك، في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي 2024 التي تقام في الكويت.

وكان أبرز مشهد في الشوط الأول هو الطرد المباشر الذي تعرض له المنذر ربيع العلوي لاعب عمان بعد تدخله القوي على سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي.

تشكيل السعودية  أمام عمان

 يبدأ منتخب السعودية مواجهة عمان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - نواف بوشل - سلطان الغنام

خط الوسط: الحمدان - محمد كنو - عبد الله رديف 

خط الهجوم: مروان الصحفي - مصعب الجوير - سالم الدوسري

تشكيل عمان  أمام السعودية

 

مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26 

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين في دور المجموعات، ليضرب موعدًا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1) في نفس الدور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية منتخب السعودية السعودية وعمان مباراة السعودية وعمان خليجي 26

مواد متعلقة

المصري يتعادل مع سيراميكا 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

تحركات الزمالك لتأمين «زيزو» خوفًا من إغراءات «الأحمر».. مجلس لبيب يجهز لعرض جديد للحفاظ على اللاعب.. وشرط جروس لحسم الصفقات الشتوية

بمشاركة سام مرسي، إبسويتش تاون يضرب تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون يتقدم على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول

كومو يفوز على ليتشي بثنائية ويتجاوزه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي (صور)

سام مرسي أساسي، التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي

ads

الأكثر قراءة

مفصول الرأس بمنزله، مصرع مواطن في ظروف غامضة بالغربية

بسبب الأزمة المالية، ممدوح عباس يشن هجوما على رموز الأبيض

ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار

ناصريون وحزب وطني وإسلاميون ويساريون.. من هم مؤسسو حزب الجبهة الوطنية؟

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

خليجي 26، بطاقة حمراء في شوط أول سلبي بين السعودية وعمان (صور وفيديو)

إثيوبيا بها 190 سدا، خبير بالشأن الإفريقي: الزلازل اقتربت من أحدهم وينذر بخسائر بشرية

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

منوعات

المزيد

كيت ميدلتون تلجأ لوالدتها بعد مرورها بعام قاس، ما القصة؟

حل لغز بركان تسبب في تجمد الأرض قبل 200 عام

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31/12/2024

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع اليوسفي وانخفاض الجوافة في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والفلفل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

جهود صندوق التكافل الزراعي لحماية الفلاحين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تغيير الحفاضة للطفل ينقض الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية المدرسة في المنام وعلاقتها بالاستقرار والرزق الوفير

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية