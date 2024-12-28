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استعدادات مكثفة لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بكفرالشيخ

الاستعداد للامتحانات
الاستعداد للامتحانات بكفرالشيخ

يستعد تعليم كفر الشيخ، لإجراء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعقد اجتماع ترأسه الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكفرالشيخ 

جاء ذلك بحضور محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والإدارية، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل لمناقشة الاستعداد لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ 4 يناير المقبل حتى 9 يناير للمستوى الرفيع لمدارس اللغات،  وللمواد الغير مضافة للمجموع سواء مدارس التعليم العام أو اللغات، وتبدأ امتحانات النقل بالمدارس يوم 11 يناير 2025م، وتنتهي الإمتحانات 16 يناير المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 18 يناير المقبل، وتنتهي في 23 يناير 2025.

سير العملية الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية بشكل منتظم ودقيق

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة الاستعداد الكامل والمتميز لضمان سير العملية الامتحانية بمختلف المراحل التعليمية بشكل منتظم ودقيق، وتضمن الاجتماع مناقشة عددًا من النقاط المهمة التي تتعلق بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية، لضمان نجاح الامتحانات وتحقيق أعلى مستوى تعليمي بمختلف مدارس المحافظة، والاستعداد لاختبارات النقل واختبارات الشهادة الإعدادية في ضوء ومعايير اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين العناصر المميزة من المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة في تنظيم الامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بالإضافة الي مجموعات مجانية للطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية، والابلاغ فورا حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، موجعًا بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية لضمان نجاح العملية التعليمية والامتحانية في جميع مدارس المحافظة، وتطبيق نشرة الموانع داخل المدارس، التأكيد على سرية الامتحانات، منع الغش ومنع استخدام المحمول تماما داخل اللجان للطلاب والمعلمين.

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الشئون المالية والادارية الشهادة الاعدادية امتحانات الفصل الدراسي الاول بكفرالشيخ
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