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خارج الحدود

الحكومة السودانية تستجيب لاحتجاجات بشأن العملة

العملة السودانية،
العملة السودانية، فيتو

 أعلنت اللجنة العليا لاستبدال العملة فى السودان ، تمديد فترة الاستبدال اعتبارًا من غد، الأربعاء، الأول من يناير 2025م، وحتى يوم الإثنين، السادس من يناير 2025م.

 

إتمام عملية الاستبدال للعملة 

 وأشارت اللجنة العليا لاستبدال العملة فى السودان إلى أن هذا التمديد لتمكين المواطنين في جميع الولايات المستهدفة من إتمام عملية الاستبدال بسهولة ويسر.

 

حرص اللجنة العليا على مصالح الشعب السوداني

 وناشدت اللجنة في بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام، المواطنين في الولايات المستهدفة كافة التعاون خلال هذه الفترة والإسراع لاستكمال عملية الاستبدال في الوقت المحدد، وذلك حرصًا من اللجنة العليا على  مصالح الشعب السوداني.

 

جدير بالذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي  تداولوا مقطع فيديو لـ مظاهرات حاشدة في بورسودان، العاصمة المؤقتة للسلطة السودانية، بسبب صعوبة تغيير العملة السودانية القديمة بالجديدة، التي تم طرحها منذ 3 أسابيع.

 

تغيير العملة السودانية يسبب أزمة 

 ورفع المتظاهرون  العملات السودانية القديمة، التي يصعب عليهم تبديلها بالجديدة، وأخذوا يرددون "وين نوديها"، وخاصة أن مهلة  استبدال العملات القديمة بالجديدة، التي تم طرحها من أسابيع، انتهت أمس الإثنين.

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