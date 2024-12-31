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ثقافة وفنون

تنطلق غدا، تعرف على عروض أفلام برنامج السيما 36

برنامج أفلام السيما
برنامج أفلام السيما 36، فيتو

تنطلق في السادسة من مساء غد الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، أولى فعاليات برنامج "السيما 36"، والذي أطلقه وزير الثقافة؛ لدعم صناعة السينما في مصر خاصة الأفلام الوثائقية والقصيرة والتسجيلية والتحريك والتجريب والأعمال الأولى لشباب المخرجين.

عروض أفلام برنامج السيما 36 

وتعرض قاعتي السينما بمتحف سراي الجزيرة أفلام: "16 ملي" من إخراج عبدالله جاد، "فالس الأحلام" من إخراج ليلى رزق، "عين تالته" من إخراج دينا رفاعي، "آخر شتا" من إخراج ساندرا نشأت وجميعها من إنتاج المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون. 

وسوف تكون العروض فى اول يوم مجانية ثم بمقابل نقدي بسيط بعد ذلك، وينظم هذا المشروع قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من مؤسسات وزارة الثقافة الأخرى من بينها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة والمركز القومي للسينما. 

وأعدت الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما برنامج حافل يتضمن أنشطة  ثقافية أخرى إلى جانب عرض الأفلام.

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عروض أفلام برنامج السيما 36 برنامج السيما 36 وزير الثقافة أكاديمية الفنون التنمية الثقافية المركز القومي للسينما
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