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رياضة

شوط أول سلبي بين سيراميكا والمصري وإلغاء ضربة جزاء

المصري البورسعيدى،
المصري البورسعيدى، فيتو

 انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، ونظيره سيراميكا كليوباترا بالتعادل سلبيا خلال مباراة الفريقين بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز على ستاد السويس الجديد.

سيراميكا والمصري

 وأتيحت عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها صلاح محسن رأسية، ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس محمد بسام.

واحتسبت ركلة جزاء لـ زلاكة لاعب سيراميكا في الدقيقة 19 وتم الغاءها بعد العودة لتقنية الفار.

 

تشكيل سيراميكا أمام المصري 

 وجاء تشكيل  فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري البورسعيدي في الأسبوع السابعة من بطولة  الدوري المصري  كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - چاستيس آرثر - أحمد هاني  - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.

 

تشكيل المصري أمام سيراميكا 

فيما جاء تشكيل المصري البورسعيدي  لخوض مباراته بالجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا كالتالي:

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  فخر الدين بن يوسف،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، حسن علي، محمد الشامي، سمير فكري،  كريم بامبو، خالد الغندور،  محمد مخلوف، يوسف الجوهري،  بابا بادجي.

 

ترتيب سيراميكا والمصري 

ويمتلك المصري  11 نقطة بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في اثنتين، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

وحصد سيراميكا أيضا نفس الرصيد 11 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات، وتعادل في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 10 أهداف واستقبلت شباكهم 8.

 

محمود ناجي حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والمصري

 ويدير مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا وا، طاقم يضم كل من محمود ناجي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد عزازي وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد جمال الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى عطية.

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