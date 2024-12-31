استثمارات بمليار و800 مليون جنيه بقطاع المياه والصرف الصحي في سوهاج خلال 2024

شهدت محافظة سوهاج استثمارات كبيرة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى وخاصة خلال هذا العام 2024 لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لجميع المواطنين وذلك من اجل إطار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة

حصاد عام 2024 مليار و800 مليون جنية فى قطاعى مياه سوهاج والصرف الصحى

واوضح اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى شهد تطور ملحوظ خلال هذا العام فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وانه جارى تنفيذ مشروعات تساهم فى الوصول لنسبة تغطية 100% لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق رضا المواطنين.



إحلال وتجديد 58 محطة مياه شرب سطحية كبرى وصغرى وارتوازى بالمحافظة

واشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج انه فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى تم احلال وتجديد 58 محطة مياه شرب سطحية كبرى وصغرى وارتوازى بنواحى المحافظة ودق وانشاء 35 بئر جوفى فى 32 محطة مياه ارتوازى بإجمالى تكلفة 152.4 مليون جنيه وكذلك اعمال احلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأطوال 251 كم وعدد 1700 بوش حريق للقضاء على النهايات الميتة وذلك بقيمة 211.6 مليون جنية , كما تم الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد ل 26 محطة صرف صحى بمراكز المحافظة بتكلفة 55 مليون جنيه وكذلك احلال وتجديد شبكات الصرف الصحى بمراكز طما وجهينة وسوهاج وجرجا والبلينا بأطوال 14 كم بتكلفة تصل الى 88.5 مليون جنيه.



فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ضمن الخطة الاستثمارية بمحافظة سوهاج تم تدعيم منظومة البنية التحتية مياه شرب بمركز سوهاج وتوصيل وتدعيم خطوط شبكات مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بالاحايوه بمركز اخميم بإجمالي أطوال 153كم هذا بالاضافة الى توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمدارس بنواحى المحافظة.

كما تم تطوير ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية صرف صحى بمراكز سوهاج واخميم وجهينة بإجمالى أطوال 11.9 كم بالإضافة الى تدعيم منظومة الصرف الصحى لعدد 11 مجزر بنواحى المحافظة بتكلفة 144مليون جنيه وتمت اعمال تنفيذ خط السيب النهائى لمعالجة محطة صرف صحى الكولا واعادة تأهيل محطة معالجة طهطا ومحطة معالجة صرف صحى طهطا بتكلفة 30 مليون جنيه بتمويل من وزارة الاسكان تم تنفيذ أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة وساحل طهطا بمحافظة سوهاج بأطوال 17 كيلو وتم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 34.8 كم وإنشاء 2 وحدات ترشيح طبيعى على ضفاف نهر النيل بمحطة المراغة النقالى بمركز المراغة ودق عدد 5 بئر ارتوازى بمركز دار السلام بذلك بإجمالى تكلفة 20.7 مليون جنيه.

تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 7 مراكز بسوهاج

كما تقوم الشركة بالمساهمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها فى 7 مراكز بسوهاج ضمن اعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وهذه المشروعات تشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بطول 362 كم ودق عدد 48 بئر ارتوازى جنيه وتنفيذ عدد 128 ألف وصلة مياه شرب منزلية بنسبة تنفيذ 94% بالإضافة الى تنفيذ مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بقري حياة كريمة ( لتغطية الكتلة المخدومة ) بمراكز طما والمراغة والبلينا وجرجا بطول 9 كم بتكلفة 15.7 مليون جنيه.

وتنفيذ عدد 219 ألف وصلة صرف صحى منزلية بنسبة تنفيذ 97 % واستلام مشروع صرف صحى متكامل بقرية الدناقلة واستلام مشروع صرف صحى متكامل قرية اولاد سلامة واستلام مشروع صرف صحى متكامل بقرية البياضى والقرية لخدمة 490 الف نسمة وبقيمة 770 مليون جنيه مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتنفيذ من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تتمثل فى خطوط مياه شرب ناقلة بدار السلام باطوال 12كم وخطوط مياه شرب بمنطقة الخدمات الثانية بحى الكوثر بطول 2.5 كم وخطوط مياه ناقلة بمركز طما بطول 13كم ونقاط ربط وشبكات محطة مياه غرب الشوش بطول 20كم وذلك باجمالى بتكلفة 140 مليون جنية

بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحى والتى تتمثل فى محطة رفع صرف صحى اولاد حمزه2 وشبكات انحدار محطة رفع ساقلتة الفرعية وشبكة انحدار منطقة دير الشهداء بمحطة رفع صرف صحى بحى الكوثر ومحطة رفع صرف صحى المنشاه الرئيسية وخط الطرد بمركز المنشاه ومشروع صرف صحى بدالة نزة البحرية الجزء الغربى بمركز جهينة بالاضافة الى توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا وخط السيب النهائى بطاقة 40 ألف متر مكعب لكل يوم وذلك باجمالى تكلفة تقدر ب 630 مليون جنية لخدمة اكثر من مليون و300 نسمة.

11 محطة مياه شرب وصرف صحى تحصل على شهادات الشهادة الدولية فى التنمية الفنية المستدامة

وفى مجال شهادات الجودة العالمية حصلت11 محطة مياه شرب وصرف صحى على الشهادة الدولية فى التنمية الفنية المستدامة وتجديد الشهادة لعدد 9 محطات كما حصل 5 معامل مياه شرب وصرف صحى على شهادة الايزوا 17025 كما حصلت 6 إدارات وقطاعات عامة على شهادة الايزوا 9001 وحصلت الادارة العامة للتدريب على شهادة الايزوا 21001 كما حصلت الشركة على المستوى الاول على مستوى الشركات فى مأمونية المياه والصرف الصحى



رفع وتحليل 345 الف عينة مياه شرب 57 الف عينة السيب النهائى

وفى مجال المعامل وجودة مياه الشرب تم رفع وتحليل 345 الف عينة مياه شرب وعدد 57 الف عينات السيب النهائى والرقابة على عدد 9136 منشاة صناعية ورفع عدد 6000 عينة خاصة بالمنشات الصناعية والحصول على 100 موافقة بيئية للمشروعات وغسيل شبكات للغير باطوال 27160 كيلو مترطولى سنويا وتطهير 463 خزان مياه شرب للغيربسعة اجمالية 7719متر مكعب واستخدام عدد 23676محبس غسيل وعدد 6165 بوش حريق لغسيل شبكات مياه بأطوال 10347 كيلو متر شهريا وشراء اجهزة معملية وكيماويات بقيمة 25 مليون جنيه.

وفى مجال الحوكمة والترشيد تم تنفيذ اعمال رفع كفاءة لعدد 11 وحدة رفع صرف صحي ومراجعة كفاءة استهلاك الطاقة والاداء لعدد 37محطة مياه شرب وصرف صحي وتركيب 90 جهاز قياس معاملات القدرة الكهربائية بعدد 65 محطة مياه شرب وصرف صحي وتم تحقيق وفرات مالية بقيمة 16.5 مليون جنيه

هذا بالإضافة الى تخفيض استهلاك الطاقة بالمحطات والمباني الادارية بنسبة تتجاوز 50% وتركيب كشافات ولمبات الانارة الليد الموفرة للطاقة وترشيد 2.5 مليون جنيه سنويًا كما تم تنفيذ اعمال تحسين معامل القدرة الكهربائية لاجمالي 29 محطة مياه شرب وصرف صحي قائمة ليصل اجمالي منظومات التحسين المركبة بالشركة 744 منظومة تحسين معامل قدرة تعمل بعدد 336 محطة مياه شرب وصرف صحى ساهمت فى تلاشى غرامات مالية بقيمة 8 مليون جنيه والحصول على حافز مالي من شركة الكهرباء 1.1 مليون جنيه كما تم صيانة 367 محول كهربي واصلاح 8 مولد كهربي واصلاح قواطع وكونتاكتورات كهربائية ذات قدرات كبيرة وتحقيق وفر 1.9 مليون جنيه وتنفيذ مشروع توريد وتركيب منظومة خلايا شمسية متصلة بالشبكة الكهربائية ON GRID بقدرة 15 كيلو وات تساهم في الحد من الانبعاث الكربونية، بالاضافة الى تنفيذ سلسة (8) ورش عمل تدريب وتوعية بطرق ترشيد الطاقة بمحطات ومباني الشركة المختلفة لاجمالي (171) متدرب تم انشاء وتفعيل تشغيل برنامج لتوثيق قراءات عدادات التصرف والطاقة الكهريائية المستهلكة وحساب معدل الاستهلاك لجميع محطات الشركة بانواعها المختلفة ساهم هذا البرنامج في حساب مؤشرات اداء الطاقة للمحطات

التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والطوارئ

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم المشاركة فى فعاليات التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والطوارئ والذى نظمتة محافظة سوهاج واستخراج عدد 1500شهادة صحية بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للعاملين هذا بالاضافة الى شراء مهمات ومعدات سلامة وصحة مهنية وتامين بيئة العمل بقيمة 10 مليون جنيه وتنفيذ 4744 برنامج تدريبى على التعامل مع تسرب غاز الكلور وعدد 1968 برنامج تدريبى على الدخول للاماكن المغلقة وعدد 802 تدريب على الاسعافات الاولية وعدد 7854 التدريب على عمليات الدفاع المدنى والحريق استفاد منها عامل وتنفيذ 3560 برنامج تدريبى بالموقع لتاهيل جميع العاملين عدد 2448 من العاملين بمحطات مياه الشرب ومحطات المعالجة الثلاثية وعدد من العاملين بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى وعدد 5030 ومحطات مياه الشرب والصرف الكبرى وعدد 5050 من العاملين بالشركة وعدد 96 اخصائى وفنى سلامة واعضاء لجان السلامة والصحة المهنية.



تدريب العاملين تم تنفيذ 526 برنامج تدريبى فنى وهندسى لعدد 6000 متدرب

فى مجال تدريب العاملين تم تنفيذ 526 برنامج تدريبى فنى وهندسى لعدد 6000 متدرب وتنفيذ 57 برنامج مالى وادارى وتكنولوجيا معلومات لعدد 610 متدرب هذا بالاضافة الى اجتياز 630 عامل لتقييم برنامج المسار الوظيفى وتدريب 277طالب بكليات العلوم والهندسة بمواقع الشركة المختلفة وتدريب عدد 330 سائق على قيادة والتعامل مع السيارات الخاصة ( النافورى - الفاكيوم - المدمج - الكباش ) وتدريب عدد 39 مهندس وفنى على البرنامج التدريبي " اساسيات المساحة " من قطاع التخطيط بالتعاون مع المركز الاستشارات الهندسية والخدمات الانمائية بكلية الهندسة جامعه سوهاج وتدريب عدد 197 على برنامج اعداد وتاهيل العاملين الجدد ( اخصائى موارد بشرية - محاسبين - امين خزينه - كاتب ومدخل بيانات - فنى معمل - الحرفييين ) مسابقة حياه كريمة



وفى مجال ورش الخدمات وصيانة المعدات تم شراء معدات بقيمة 123 مليون جنيه والاهتمام بتفعيل ورش الخدمات التى تشمل ورشة الملابس ورشة تعبئة وصيانة طفايات الحريق وورشة النجارة وورشة الطلمبات وورشة المحابس وورشة اصلاح اجهزة التكييف وورشة اصلاح المحركات الكهربائية وورشة اصلاح لوحات الكهرباء وورشة الكريتال وذلك لتقليل النفقات وسيارات مجهزة باحدث التقنيات كسيارات الكسح والفاكيوم وباك لورد وسيارات مجهزة نافورى وحفارات وذلك للتعامل السريع مع اى طوارئ قد تحدث.

وفى مجال التحول الرقمى تم توريد وتركيب منظومة مراقبة بالكاميرات 31 محطة مياه شرب وصرف صحى وتركيب خط انترنت فائق السرعة لغرفة الازمات والطوارئ انشاء غرفة خوادم ثانوية DR وتفعيل انظمة حمايةClearpass لشبكة المعلومات وتفعيل انظمة المراقبة لشبكة المعلومات وكذلك تطوير نظام اصدار الفواتير والفاتورة الالكترونية بالاضافة الى انشاء منطومة الرسائل Smsللعملاء



وفى مجال خدمة العملاء بلغ عدد المشتركين الجدد بخدمة مياه الشرب والصرف الصحى خلال هذا العام 36218 مشترك وبلغ عدد المشتركين بالقطاع الحكومى 15 الف عداد بالمصالح الحكومية وعدد 2770 خدمة تمت عن طريق الجمعيات الاهلية والموسسات الخيرية كما تم تغيير 931 الف عداد عاطل وتركيب 81الف عداد مسبق الدفع وتركيب عدد 183 الف قطعة موفرة للمياه بالمساجد والكنائس والجهات الحكومية ومقرات الشركة والعملاء وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة كما تم فحص 721الف عداد ومعايرة 426 الف عداد للمواطنين هذا بالاضافة الى الصيانة الوقائية لعدد 15 الف محبس مياه بشبكات المياه لرفع كفاءة التشغيل للمحطات.



استقبال 115615 شكوى من خلال ادارات الخط الساخن والاعلام وخدمة المواطنين

وفي مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين استقبلت خلال هذا العام تم استقبال 115615 شكوى من خلال ادارات الخط الساخن والاعلام وخدمة المواطنين وان هذه الشكاوى تنوعت ما بين كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق وكذلك شكاوى كسر وطفح صرف صحى وطلب سيارة كسح وسرقة غطاء بالوعة والشكاوى المحاسبية هذا بالاضافة الى تم عمل متابعة للاعطال بنسبة 100% وخدمة الاستعلام عن فاتورة وخدمة ادخال قراءة العداد ليكون متوسط زمن حل الشكوى لايزيد عن 3 ساعات

تنفيذ 1744 نشاط توعوى يستهدف اكثر من 3,300 مليون مواطن من خلال تنفيذ ندوات توعوية



وفى مجال نشر الوعى المائي تم تنفيذ 1744 نشاط توعوى يستهدف اكثر من 3,300 مليون مواطن من خلال تنفيذ ندوات توعوية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وقادة الراي بالقرى وكذلك تنفيذ قوافل مائية للمواطنين في جميع قرى ونجوع المحافظة ورحلات تعريفية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي وأنشطة توعوية لطلاب المدارس واستطلاعات راي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وورش سباكة للسيدات لتعليمهم كيفية إصلاح الأدوات المنزلية وحملات لتوعية المواطنين.

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