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رياضة

كلاسيكو محتمل يتصدر مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025

ريال مدريد
ريال مدريد

 يستعد ريال مدريد الاسباني لخوض عدد من  المباريات في 4 بطولات، وهم الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكذلك السوبر الإسباني، وبطولة  دوري أبطال أوروبا خلال شهر يناير 2025.

ويخوض ريال مدريد مباراتين في دوري أبطال أوروبا سيتحدد مصيره من خلالهما بشكل رسمي بالبطولة، أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، وستاد بريست الفرنسي.

 

كلاسيكو محتمل في يناير 2025

 ومن المحتمل وجود مباراة إضافية للنادي الملكي، في حال الفوز بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ريال مايوركا، حيث سيواجه في النهائي الفائز من مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة.

 

مباريات ريال مدريد في شهر يناير 2025

3 يناير.. فالنسيا ضد ريال مدريد، مؤجلة من الجولة 12 بالدوري الإسباني.

6 يناير.. ديبورتيفا مينيرا ضد ريال مدريد، الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

9 يناير.. ريال مدريد ضد ريال مايوركا، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

12 يناير.. نهائي كأس السوبر الإسباني  حالة التأهل.

19 يناير.. ريال مدريد ضد لاس بالماس، الجولة 20 من الدوري الإسباني.

22 يناير.. ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج، الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

25 يناير.. بلد الوليد ضد ريال مدريد، الجولة، الجولة 21 من الدوري الإسباني.

29 يناير.. ستاد بريست ضد ريال مدريد، الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد على أعتاب تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الدوري الإسباني وقد يصل إليه بالفعل خلال مواجهة فالنسيا المقبلة. 

 

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا 

ويواجه ريال مدريد في مواجهته المقبلة نظيره فالنسيا على ملعب "ميستايا"، يوم الجمعة المقبل، 3 يناير 2025، وهي المباراة المؤجلة من شهرين بسبب عاصفة "دانا" التي ضربت مناطق في إسبانيا نهاية أكتوبر الماضي. 

 

رقم غير مسبوق ينتظر ريال مدريد في الدوري الإسباني 

 وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد على وشك أن يصبح أول نادٍ في تاريخ الدوري الإسباني يصل إلى 5 آلاف نقطة، حيث يمتلك 4999 نقطة، جمعها على مدار تاريخه في الدوري الإسباني - الليجا.

 

وأوضح التقرير أن الفريق الملكي جمع نقاطه من خلال تحقيق 1832 انتصارًا و611 تعادلًا في 3046 لقاء، بينما سقط في فخ الخسارة في 603 مباريات.

وأشارت "ماركا" إلى أن برشلونة يأتي في المركز الثاني بـ4887 نقطة، من 1771 انتصارًا و615 تعادلًا و661 خسارة من إجمالي 3047 مباراة.

ويأتي أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 4018 نقطة، جمعها من الفوز في 1410 مباريات، و667 تعادلًا و821 هزيمة في 2898 مواجهة، خاضها عبر تاريخه في الليجا.

ريال مدريد يسعى لصدارة الليجا

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن لفريق ريال مدريد أن يتصدر ترتيب الدوري الإسباني أيضًا إذا تمكن من الفوز على فالنسيا، فهو حاليًّا متأخر بنقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد، المتصدر بعد فوزه الصعب على برشلونة، ولكن أتلتيكو مدريد سيبقى لديه مباراة مؤجلة حتى الثاني عشر من يناير، عندما يلعب مباراته أمام أوساسونا ضمن الجولة التاسعة عشرة.

كما يتصدر ريال مدريد ترتيب النقاط الإجمالي للدوري كأكبر ناد يحمل أكبر عدد من الألقاب، حيث حقق آخر ألقابه في الموسم الماضي مع كارلو أنشيلوتي، ليصل إلى 36 لقبًا، بينما يمتلك برشلونة 27 لقبًا وأتلتيكو مدريد 11 لقبًا.

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