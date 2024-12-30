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رياضة

خطوة جديدة تقرب أرنولد من الانضمام إلى ريال مدريد

أرنولد، فيتو
أرنولد، فيتو

استقر نادي ريال مدريد الإسباني على ضم الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن فريق ليفربول، مجانًا في الصيف المقبل.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.

مفاوضات متقدمة بين ريال مدريد وأرنولد

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن المفاوضات بين ريال مدريد وأرنولد تتقدم بسرعة، وهناك ثقة داخل المرينجي بأن اللاعب سوف ينضم للملكي مجانًا في الصيف.

وأوضحت الشبكة، أن ريال مدريد ينوي الحصول على توقيع أرنولد، في شهر يناير المقبل، على أن ينضم في الصيف كلاعب حر.

وأضافت أن أرنولد يريد إنهاء الموسم في ليفربول، ويودع ناديه بطريقة مناسبة قبل الانضمام إلى ريال مدريد.

في الوقت ذاته، فإن ليفربول لا يرغب في الاستسلام بشأن تجديد عقد أرنولد، لكن اللاعب يواصل تجاهل عروض التجديد حتى الآن.
 

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