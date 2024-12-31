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فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج مسمار معدني اخترق قلب طفل

فريق طبي، فيتو
فريق طبي، فيتو

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريقا طبيا بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي نجح فى إنقاذ حياة الطفل أدم أحمد  ٨ سنوات من مدينة طهطا، وذلك بعد إصابته أثناء اللعب بمسمار معدنى كبير اخترق جدار الصدر واستقر فى البطين الأيمن للقلب مع وجود نزيف كبير حول القلب، حيث تعد تلك الجراحة من العمليات الكبرى التي تحتاج إلى دقة ومهارة عالية في إجراؤها.

 

 وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم على الفور دخول الطفل للعمليات وإجراء جراحة عاجلة لاستكشاف الصدر واستخراج المسمار المعدنى وتفريغ النزيف وإصلاح الفتق بالبطين الأيمن، وتم تحسن الطفل بشكل كامل وخروجه من المستشفى بعد خمسة أيام من الجراحة.

 

وأكد الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن إدارة الجامعة وإدارة المستشفى تحرص على تسهيل العقبات أمام هذه الجراحات لإنقاذ حياة المرضى، مشيرًا إلى أن القسم يعد  المركز الرئيسى الوحيد لاستقبال مثل تلك الحالات من محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة وبنسب نجاح عالية.

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الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي

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