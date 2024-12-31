الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في أكتوبر

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أمرت نيابة أكتوبر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اندلاع النيران في الشرفة، وامتد للشقة، وتم إخماد الحريق.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

 

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل.

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نيابة أكتوبر غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

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