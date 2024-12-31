الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نادية الجندي تنعى السيناريست بشير الديك: الأخ والصديق والمبدع والكاتب الذي لا يعوض

نادية الجندي، فيتو
نادية الجندي، فيتو

نعت الفنانة القديرة نادية الجندي السيناريست بشير الديك، الذي رحل  توفي اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت نادية الجندي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام": "مافيش كلام يعبر عن حزني، على فراق بشير الديك فهو الأخ والصديق والمبدع والكاتب الذي لا يعوض، الله يرحمه يارب"

وتذكرت النجمة أعمالها مع الراحل بشير الديك حيث نشرت صورة بها الأفلام التي جمعتهما مثل: الشطار وحكمت فهمي ومهمة في تل أبيب والارهاب وإمراة هزت عرش مصر



وكان السيناريست بشير الديك نقل في وقت سابق إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة يعاني من مشاكل في الكلى أدت إلى توقفها بشكل كامل، واضطر الأطباء للغسيل الكلوى السريع.

أعمال بشير الديك

قدم بشير الديك في السينما المصرية ما يقرب من 50 فيلمًا، كانت البداية مع فيلم "مع سبق الإصرار" في عام 1979 مع المخرج أشرف فهمي وفي نفس العام تجدد التعاون بينه وبين أشرف فهمي بفيلم آخر هو "ولا يزال التحقيق مستمرا".

وقدم بشير الديك في الدراما  ما يقرب من 13 مسلسلا منها:"حرب الجواسيس، و"عابد كرمان"، و"الحفار"، و"الناس في كفر عسكر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة نادية الجندي السيناريست بشير الديك بشير الديك نادية الجندي اعمال بشير الديك
ads

الأكثر قراءة

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي للأطباء من مشروع قانون المسئولية الطبية

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

استقال من قيادة تحرير الشام وأصبح وزيرًا للدفاع بسوريا، من هو أبو حسن 600؟ (صور)

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

بعد حادث الريف الأوروبي، حماية المستهلك يحذر من شراء هذه السيارات

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

اكتئاب منذ المراهقة، هندية تعاني من نوبات هلع عند اكتمال القمر

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 31-12-2024

سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

البلدي تتراجع جنيهين، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

كم سجل سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

كاتب من زمن الفن الجميل.. محطات في مشوار بشير الديك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لتهيئة النفس لشهر رمضان، اعرف فضل الصيام في رجب (فيديو)

هل الدعاء في أول ليلة بشهر رجب مستجاب؟ أستاذة في الأزهر تحسم الجدل

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية