الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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اقتصاد

بنك القاهرة يجري تحديثا على هذه الخدمات ويحذر العملاء

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

أعلن بنك القاهرة إجراء بعض التحديثات على أنظمة الإنترنت والموبايل البنكي اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024.

واوضح البنك أن التحديثات اعتبارًا من الساعة 6:00 مساءً وحتى الساعة 9:30 مساءً مما قد يؤثر على الخدمة المقدمة للعملاء خلال فترة التحديث.

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

ودائع بنك القاهرة 

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل الودائع لأجل لمدة ثلاث وستة أشهر في البنك. 

وأوضح البنك أنه متاح ودائع لأجل لمدة 3 و6 أشهر ذات العائد الشهري بالجنية المصري - للأفراد فقط.

 

وقال بنك القاهرة إن الفئات المستهدفة هي الأفراد من خلال ما يلي:

​10,000 جم ​ الحد الأدنى للإبرام 

المدة 3 شهور العائد  21.00% 

المدة  6 شهور العائد  22.00%

تاريخ إبرام الوديعة هو حق نفس تاريخ تقديم الطلب في حالة الخصم من الحساب الجاري أو التوفير، أما الإيداعات النقدية يكون تاريخ إبرام الوديعة هو أول يوم عمل تالي ليوم الإيداع  تاريخ إبرام الوديعة.

مميزات صناديق الادخار 

ومن جانب آخر، كشف بنك القاهرة عن تفاصيل ومميزات صندوق ادخار  القاهرة اليومي.

يستثمر الصندوق أمواله في أدوات مالية قصيرة الأجل ممثلة في الودائع وأذون الخزانة وسندات الخزانة.

يعتبر الصندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة فيه.

مميزات حساب القاهرة اليومي

1-الجمع ما بين مرونة الحساب الجاري وعوائد حساب التوفير بدون قيود على المدى الزمني للاستثمار.

2- تنمية قدرة الأفراد والشركات على إدارة نقديتهم (السيولة الخاصة بهم). 

3- الحصول على عائد يومي تراكمي مجز بالجنيه المصري بدون تجميد الأرصدة

4- إمكانية السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة خلال 24 ساعة.

كما أعلن بنك القاهرة انه تم إلغاء إمكانية إصدار شيكات على حساب الصندوق، مع إمكانية إصدار بطاقة الخصم المباشر للسحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة فقط بجميع أنحاء الجمهورية، والأرصدة يتم استثمارها في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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