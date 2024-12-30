محافظ سوهاج يشهد فعاليات اليوم الرياضي لذوي الإعاقة

شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، فعاليات اليوم الرياضي لذوي الإعاقة، والذي نظمته محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة.

وحضر الفعاليات أيضًا الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب مصطفى قدري، والنائبة رشا إسحق أعضاء مجلس الشيوخ، ومحمد أبو العجب مسئول شئون ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، و3 آلاف مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لفرق ذوي الإعاقة بالشباب والرياضة، والتربية والتعليم، ثم تفقد المحافظ الفعاليات بأرض الملعب، والتي تضمنت عروض رياضية، ومباريات لكرة القدم، وكرة الطائرة جلوس، وعدد من الفقرات الترفيهية للأطفال.

وحرص المحافظ على لقاء أبنائه من ذوي الإعاقة من مختلف مراكز المحافظة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مشددا على تلبيتها فورًا، وتوفير كافة أوجه الدعم لهم، وقد هنأ المحافظ ذوي الإعاقة بمناسبة يومهم العالمي، وحلول العام الميلادي الجديد، مؤكدًا على أن الدولة تضع في أولوياتها رعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

وأشاد المحافظ بجهود ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صاحب الفضل الأول في رعاية هذه الفئة، مؤكدا أن احتفالات اليوم تؤكد قدرة الدولة على التحرك بإيجابية تجاه جميع الفئات خاصة أبناءنا من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الدستور والقانون رسخوا لمبادئ وحقوق ذوي الإعاقة وهو ما يعكس جدية الدولة في وضع هذه الفئة ضمن أولوياتها، موجهًا التحية لكل من ساهم في إعلاء هذه القيم النبيلة.

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