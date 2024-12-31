لا تدع الحزن يدخل قلبك.. مشاهد من احتفالات المصريين القدماء برأس السنة.. عالمة مصريات: كانت تتصف بالمهابة والإجلال.. ودراسة: الملكة كليوباترا ابتدعت كرنفال الزهور

لا تدع الحزن يدخل قلبك، هكذا كان كهنة مصر القديمة ينصحون الشعب للاحتفال بـ ليلة رأس السنة الجديدة، وتقام الاحتفالات حاليا بهذه الليلة بما تحمله من غرائب وعجائب تضم بابا نويل وهدايا عيد الميلاد وشجرة الميلاد وغيرها، إلا أنه كانت هناك طقوس مختلفة للمصريين منذ آلاف السنين مازالت منها طقوس الاحتفالات الآن بليلة رأس السنة الجديدة فى مصر.



وكما وصفت عالمة المصريات كريستيان لاروش نوبلكور مشاهداتها الشخصية لاحتفالات المصريين بليلة رأس السنة الجديدة الموثقة على جدران المعابد، ويمكننا رؤية هذه النقوش الموضحة لتلك الطقوس الفريدة كاملة على جدران معبد دندرة فتقول: كان الاحتفال بالعام الجديد يتصف بالمهابة والإجلال وكان يحتفل به ليلة اليوم الأول من شهر " توت " أول شهور العام حيث يتجلى تمثال الإله حتحور المحفوظ فى قدس الأقداس بالمعبد ليخرج للضيء فى ذلك اليوم ليمنح الحياة لعام كامل، فتخرج الحشود فى موكب مهيب يتقدمه الكهنة نحو المعبد فيحضرون ثمثالا بهيئة طائر له رأس امرأة مصنوع من الذهب اسمه " باى " يضعونه داخل صندوق زجاجى ويحمله ثمانية من الكهنة ويقوم الكاهن الذى يرمز لفيضان النيل بقيادة الموكب وسكب الماء المقدس طوال طريق الموكب رمزا للقوة والنماء.

عيد فرعوني الأصل

يقول عالم الآثار الراحل الدكتور على حسن: كان كهنة مصر الفرعونية يغنون للعام الجديد الذى اكتشفوا اشراقه وجدولوا ميعاده مع عيد الفيضان وحددوا له يوم 19 يوليو ميعادا لشروق عام جديد لكن جاء البابا جريجورى الثالث عشر فى القرن الرابع عشر الميلادى وعدل هذا التاريخ إلى 31 ديسمبر وبذلك فرأس السنة هو عيد فرعوني الأصل وضع بذرته المصريون.

المعمارى الدكتور سيد كريم



وفى دراسة للمعمارى الدكتور سيد كريم عن الحضارة القديمة يقول: تبدأ احتفالات رأس السنة بذبح الذبائح كقرابين للآلهة التى يعبدونها، وتوزع لحومها على الفقراء، وتقام الصلوات فى المعابد ويطلق البخور وتقدم القرابين للآلهة وتضاء المشاعل، وحرصت الأم المصرية على صناعة الكعك والفطائر لتصبح الطبق المفضل المقدم في عيد رأس السنة وكانت فطائرهم تنقش بالطلاسم والتعاويذ الدينية، كما كانوا يذبحون أوزة ويطهونها ويقدمونها على موائدهم، ثم استبدلوا مع الزمن الأوزة بالديك الرومي الشهير كما في أوروبا وأمريكا، كما استخدم المصريون القدماء سعف النخيل الذي كان يرمز إلى الحياة ويتم استخراجه من قلب الشجرة لذلك كانوا يتبركون به ويصنعون منه ضفائر الزينة التي ما زالوا يعلقونها على أبواب المنازل.

احتفال المصريين القدماء

وكان طبق الطعام المفضل البط والأوز والأسماك المملحة والشراب، حيث كان عصير العنب بعد تخميره، كما تميزت احتفالات رأس السنة عند الفراعنة بعقد الأفراح وإقامة حفلات الزواج استبشارا بعام جديد، كما كانت تعقد حفلات الصلح في هذه المناسبة، وكانت تقام حفلات للرقص والموسيقى ومختلف الألعاب وتعليق الزينات التي تفننوا في ابتكارها، ومن الأغنيات التي كانوا يرددونها " لا تدع يدخل قلبك، أفعل ما ترغب فيه وما يسرك "، كما نصحوا بالحب فى هذا اليوم بقولهم " توج رأسك بالريحان وادهن جسمك بالروائح واجعل أعمالك وفقا لما يحبه ويرغبه قلبك ".

كرنفال الزهور فى رأس السنة

وأول من ربطت بين الزهور ورأس السنة هي الملكة كليوباترا حيث ابتدعت كرنفال الزهور ليكون أحد مظاهر الاحتفال برأس السنة حين جاء وقت اعتلائها العرش مع بداية سنة جديدة، ومن هنا بدأ انتشار الزهور في أعياد الميلاد، وعندما حكم الفرس مصر احتفلوا مع المصريين برأس السنة أطلقوا عليه عيد النيروز ومعناه (اليوم الجديد) واستمر هذا الاحتفال حتى دخول المسيحية مصر.

احتفال الزهور برأس السنة

أما بالنسبة لشجرة الميلاد فقد كانت هناك ملكة جميلة هي الإلهة عشتروت تخرج للنزهة على الشاطئ فأعجبت بشجرة جميلة نادرة وأمرت بنقلها إلى قصرها وسميت وقتها شجرة الحياة، وهي شجرة تظل خضراء طوال العام مثل شجرة الصنوبر والسرو ولذلك سميت شجرة عيد الميلاد في جميع أنحاء العالم.

شجرة عيد الميلاد فكرة خرجت من مصر

وتابع الدكتور كريم أن الباحث الإنجليزي ديفيد روبنسون ذكر في أبحاثه أن تاريخ شجرة عيد الميلاد هي فكرة خرجت من مصر القديمة حيث كان أبناء الحضارة الفرعونية القديمة الذين استطاعوا أن يضبطوا تواريخ فصول المناخ على مدار السنة، ولهذا كانوا عند بداية كل شتاء يحضرون أفرع النخيل الخضراء إلى بيوتهم في احتفالية للتأكيد على معنى انتصار الحياة على الموت، أي إنه بعد جفاف الصيف تخضر الأوراق وتعود إلى الحياة.

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