التنمية المحلية: المواطن فى قلب سياسات الحكومة خلال 2024.. التركيز على مواجهة الفساد.. إحالة 1913 موظفا للنيابات المختصة والشئون القانونية... وإلغاء اشتراطات البناء وتيسيرات لاستخراج رخص البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصاد أهم الإنجازات والأنشطة التي حققتها خلال عام 2024، والتي تنوعت في مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية على أرض مختلف المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن عام " 2024 " كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، وسعت الوزارة إلى مواصلة مسيرة التنمية على أرض جميع المحافظات وخلال عام " 2024 " عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة الموارد المالية للمحافظات ودعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.



استرداد حق الشعب والأجيال القادمة



وأنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة.



كما استكملت وزارة التنمية المحلية جهودها بالتعاون مع المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة التعديات التى حدثت وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة بالمحليات.



ونجحت وزارة التنمية المحلية في العمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة لدعم جهود الحكومة في مواجهة البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين وتحقيق رؤية وخطة الوزارة ضمن رؤية الحكومة

كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة في استكمال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى مواصلة تلقى شكاوي المواطنين والإستماع لها والعمل على سرعة حلها.

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على استكمال جهود ومسيرة التنمية على أرض المحافظات وتحسين مستوي خدمة المواطنين بما يحقق رضاهم على الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة المصرية لعام 2024 – 2027.

إطلاق مبادرتي أطلس المدن المصرية واللامركزية وتطوير الإدارة المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة تنقسم إلى عدد من المحاور حيث أن المحور الأول تضمن حوكمة العمران تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات، مشيرة إلى أن المحور الثانى وتضمن ضخ دماء جديدة في عروق المحليات والاستثمار في البشر وصف ثانى بالإدارة المحلية.



وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحور الثالث جاء في ملف التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات، كما أن المحور الرابع تضمن منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة. جهود متكاملة من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحور الخامس من الإنجازات التي حققتها الوزارة في عام 2024 جاء حول إيجاد إدارة محلية مستجبية.. " صوت المواطن مسموع " ومحاربة الفساد والتصدي لأى تقصير من العاملين بالمحليات، لافتة إلى أن المحور السادس تضمن إدارة الاستثمارات العامة واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " درة تاج المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.. وتنمية الصعيد وتطوير الريف المصري ومتابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما أن المحور السابع جاء حول شراكات دولية ناجحة من أجل إدارة محلية فاعلة ونمو حضرى مستدام.



إلغاء الاشتراطات البنائية واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء

وقال د.منال عوض أن من أهم ما حققته الوزارة خلال عام 2024 هو إلغاء الاشتراطات البنائية واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء والإعلان عن تيسيرات غير مسبوقة في ملف التصالح على مخالفات البناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الوزارة ساهمت في تنظيم مصر للمنتدي الحضرى العالمى بمحافظة القاهرة ويوم المدن العالمى بالإسكندرية وهما الحدثان اللذان حقق نجاحًا كبيرًا بشهادة الأمم المتحدة وجميع الشخصيات الدولية التي شاركت فيهما، كما شهد المنتدى الحضرى العالمى إطلاق مبادرتي أطلس المدن المصرية واللامركزية وتطوير الإدارة المحلية.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة حرصت خلال عام 2024 على التصدي بكل حسم لأى مظاهر للفساد بالمحليات، وتقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة للقيام بدوره حيث تم تنفيذ 1519 حملة تفتيش على 27 محافظة وإحـالة 1913 موظف للنيابات المخـتصة والشئون القانونية.



وأضافت د.منال عوض أن الوزارة شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية بالخارج لعرض التجربة المصرية في مجال التنمية الحضرية وسد الفجوات التنموية والتنمية المحلية، وحول حل مشاكل المواطنين في مختلف المحافظات أوضحت الوزيرة أن الوزارة تلقت عبر مبادرة صوتك مسموع حوالى 9 آلاف شكوي وتم حل 8465 شكوى نسبة 91 %.



وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن نجاح المحافظات في فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتيسيرات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضى الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوي عدد كبير من المحافظات.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة حرصت في ختام عام 2024 على الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مركز سقارة للتدريب وإطلاق الخطة الاستراتيجية للمركز وكذا تنفيذ 162 برنامج تدريبي استفاد منها 10437 متدرب في 2024.



الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100%

وأوضحت د.منال عوض أنه خلال عام 2024 تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرى بنسبة 96%، كما تم الإعلان عن أكبر حركة محلية في تاريخ المحليات وضخ كوادر جديدة في الإدارة المحلية والاعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 136 قيادة محلية.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الوزارة لكافة المشروعات والبرامج المنفذة على أرض المحافظات والتي تتعاون فيها الوزارة مع بعض الجهات الدولية وشركاء التنمية والتي تمس حياة المواطنين للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية الخاصة بذلك، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تشغل مشروعات المرحلة الأولى لـ " حياة كريمة " التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق والمواقف، كما تعمل الوزارة على تجهيز قطع الاراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.



وحول محور توفير فرص العمل للشباب والمرأة، قالت الوزيرة أن برنامج " مشروعك " ساهم في تمويل 2200 مشروع بقروض 3.8 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل وذلك خلال عام 2024، لافتة إلى أن الوزارة ستتعاون العام القادم مع شركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات المجازر المطورة ومشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية خلال عام 2024.

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