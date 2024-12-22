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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية إطلاق الخطة القومية للصحة الواحدة

منال عوض، فيتو
منال عوض، فيتو
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شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الصحة والسكان لإطلاق الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة ( ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧) والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع المتغيرات المناخية ٢٠٢٤ -٢٠٣٠ ) التي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعدد من نواب وزراء الصحة والزراعة وقيادات الوزارات.

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وزيرة التنمية المحلية: الدولة تهتم بصحة الانسان 

وقالت وزيرة التنمية المحلية: يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا المؤتمر المهم الذي يعكس إلتزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية "الصحة الواحدة" والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠، وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز جودة الحياة لكل مواطن.

وأضافت الدكتورة منال عوض: إن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة خاصة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان يعد نموذجًا مشرفًا للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص علي تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن بلادنا والعالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلي أهمية تعزيز مفهوم " الصحة الواحدة " الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعيًا متقدمًا لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض علي إلتزام وزارة التنمية المحلية بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال تفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي وزيادة الوعي الصحي ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين البيئة والصحة العامة.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية علي جهوده الكبيرة وكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهدافنا.

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