رئيس صرف الإسكندرية يتفقد أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع (صور)

قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة ميدانية مكثفة لمتابعة استعدادات الشركة وجهودها في التعامل مع تأثيرات النوة الحالية، وشملت الجولة مناطق شرق وغرب الإسكندرية؛ لمتابعة أعمال الصرف الصحي، وضمان جاهزية الفرق الميدانية والمعدات في مواجهة الأمطار.

جولة بشرق الإسكندرية

بدأ نافع جولته بتفقد منطقة جليم لمتابعة جاهزية الشنايش وخطوط الطرد، ثم توجه إلى كوبري كليوباترا للاطمئنان على تصريف المياه من الطرق والمحاور الرئيسية خلال نوه عيد الميلاد

كما شملت الجولة شارع أبو قير، حتى شارع الإقبال، حيث أشرف على عمل الفرق الفنية والمعدات الثقيلة المستخدمة لإزالة تجمعات المياه.

جولة غرب المحافظة

واصل نافع جولته بتفقد مناطق "العجمي وأبو تلات والعامرية"، حيث تابع الجهود الميدانية لإزالة أي تجمعات للمياه في المناطق السكنية والطرق الرئيسية، وجاءت الجولة بمناطق غرب الإسكندرية برفقة المهندسة "جيهان مسعود" سكرتير عام المحافظ.

وأشاد "نافع" بأداء فرق الطوارئ والمعدات الموزعة في النقاط الساخنة لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي بلاغات.

وفي تصريحاته، أشار “نافع” إلى أن توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أفادت أن محافظة الإسكندرية قد تشهد اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر، أمطارًا متوسطة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق، وتقل تدريجيًّا مع تقدم ساعات النهار، وأضاف أن النشاط الملحوظ للرياح، والذي تصل سرعته إلى 40-60 كم/س، قد يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

فرق الطوارئ

ووجه اللواء "محمود نافع" فرق الطوارئ والتمركزات الميدانية بتفقد الطرق المؤدية إلى المدارس والمناطق المحيطة بها، للتأكد من سلامة دخول وخروج الطلاب، وضمان خلو الشوارع من أي تجمعات مائية تعوق الحركة.

وأكد “نافع” على أهمية استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى لجميع فرق العمل، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي وانسيابية الحركة المرورية في جميع أنحاء المحافظة

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