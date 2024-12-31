الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بمخزن مواد بلاستيكية بالمحلة

حريق هائل يلتهم مخزن
حريق هائل يلتهم مخزن خرده ومواد بلاستيكية بالمحلة

شهد الطريق الدائري "المحلة ـ المنصورة " بمدخل عزبة توما بـ محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم اندلاع حريق هائل بمخزن خرده ومواد بلاستيكية مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

حملة لرفع القمامة من شوارع المحلة الكبرى في الغربية (صور)

السيطرة على حريق بأرض زراعية فى مدينة السنطة بالغربية (صور)

بلاغ باشتعال النيران بمخزن خرده

تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمخزن خرده ومواد بلاستيكية بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة.
 

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية بـ الغربية سعيًا في إخماد نيران الحريق بنطاق مدخل عزبة توما.
 

سقوط 4 مصابين بحالات اختناق

وأفاد شهود عيان أن ألسنة اللهب وأدخنه تصاعدت إلى عنان السماء بعدما التهمت النيران مخزن خرده ومواد بلاستيكية مما أسفر عن سقوط 7 مصابين بحالات الاختناق وجرى نقلهم إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

 

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تعليم الغربية: الكشف الطبي على طلاب إدارة شرق طنطا التعليمية

حملة لرفع القمامة من شوارع المحلة الكبرى في الغربية (صور)

حريق هائل يلتهم مطعما بعد افتتاحه بـ 48 ساعة في الغربية

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات

يصل لـ 4.5 جنيه، انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

حالة الطرق اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه الميادين والشوارع في آخر أيام 2024

إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بمخزن مواد بلاستيكية بالمحلة

رسالة غاضبة من واشنطن لوزير الخارجية السوري الجديد

درجات الحرارة ليلة رأس السنة 31 -12- 2024 فى مصر

منوعات

المزيد

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

توقعات برج الحوت 2025، شهران في 2025 سيغيران حياتك أحدهما يحمل مفاجئة غير متوقعة

بسبب كارثة تحدي تناول المهدئات دون النوم، فنزويلا تغرم "تيك توك" 10 ملايين دولار

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات

تقلبات مفاجئة وأمطار رعدية وبرودة قارسة، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

أولى بشائر العام الجديد، الجيزة تعلن عن توافر وظائف لسائقي نقل ثقيل

المزيد

انفوجراف

8 مواجهات قوية.. مباريات ليفربول في شهر يناير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية