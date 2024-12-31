إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بمخزن مواد بلاستيكية بالمحلة

شهد الطريق الدائري "المحلة ـ المنصورة " بمدخل عزبة توما بـ محافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم اندلاع حريق هائل بمخزن خرده ومواد بلاستيكية مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

بلاغ باشتعال النيران بمخزن خرده

تلقت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمخزن خرده ومواد بلاستيكية بنطاق دائرة مركز شرطة المحلة.



الدفع بـ 6 سيارات إطفاء

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء مدعومة بقوات الحماية المدنية بـ الغربية سعيًا في إخماد نيران الحريق بنطاق مدخل عزبة توما.



سقوط 4 مصابين بحالات اختناق

وأفاد شهود عيان أن ألسنة اللهب وأدخنه تصاعدت إلى عنان السماء بعدما التهمت النيران مخزن خرده ومواد بلاستيكية مما أسفر عن سقوط 7 مصابين بحالات الاختناق وجرى نقلهم إلى طوارىء مستشفى المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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