امرأة تهجم على براد بيت وتقبله أثناء تصوير فيلم F1 بالمكسيك (فيديو)

براد بيت، تعرض النجم الشهير، براد بيت، لموقف صادم ومحرج، عندما هجمت عليه امرأة وقبلته فجأة، خلال تواجده داخل مضمار هيرمانوس رودريجيز، في سباق جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1.

وظهرت علامات الصدمة والقشعرة على ملامح وجسد براد بيت، واضحا، في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله للواقعة الغريبة.

¡La locura por Brad Pitt en México! ¡LE TOCÓ HASTA BESO! 😳 😲



🎬 El actor estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez para continuar con las grabaciones de la película #F1, donde interpreta al piloto Sonny Hayes.#MexicoGP pic.twitter.com/1iljUaNLuc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 26, 2024

ويتواجد براد بيت في المكسيك، لمواصلة تصوير مشاهد فيلمه الجديدF1، والذي يخرجه جوزيف كوسينسكي.

فيلم براد بيت الجديد، تصوير "F1" في أماكن سباق الفورمولا 1

كشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"، تم تصوير مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا 1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.

فيلم F1، يتبع قصة سائق الفورمولا 1، الذي يعود من التقاعد، للمنافسة مع سائق أصغر سنا في نفس الفريق، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 27 يونيو 2025.