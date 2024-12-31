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رياضة

موقف طاهر محمد طاهر من تدعيم الأهلي في رحلة الجزائر

طاهر محمد طاهر لاعب
طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، فيتو

الأهلي، أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لن يكون جاهزا لرحلة الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، حيث يواصل اللاعب غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات لاستمرار تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية. 

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى الجزائر غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل في رابع دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق لتصحيح أخطاء مباراة إنبي التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل السلبي. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها الجمعة القادم حيث يستأنف الفريق تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة انبي امس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويحل النادي الأهلي في مباراته المقبلة ضيفا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي  وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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