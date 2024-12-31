الأهلي يغلق صفحة إنبي ويبدأ استعداداته لمواجهة بلوزداد

الأهلي، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها الجمعة القادم، حيث يستأنف الفريق تدريباته دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة إنبي أمس والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويحل النادي الأهلي في مباراته المقبلة ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين يوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

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