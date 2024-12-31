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عبد الجليل: عاشور وأبوعلي وأفشة كانوا بيلعبوا كرة خماسي أمام إنبي والأهلي متأثر بغياب معلول وهاني

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متأثر بغياب الثنائي محمد هاني، والتونسي علي معلول.

الأهلي يحتاج إلى صفقات جديدة 

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "كولر يحتاج  إلى صفقات جديدة، والفريق لا يضم لاعبين مميزين في الوقت الحالي، وسمير محمد مهاجم مميز ويحتاج الحصول على فرصة بدلا من ضم لاعبين بمقابل مادي كبير".

وتابع: حسين الشحات مستواه متراجع منذ فترة، وإمام عاشور، تواجد في وسط الملعب أفضل من مركز الجناح، والأهلي متأثر بغياب علي معلول ومحمد هاني.

وأضاف: أمام عاشور ووسام أبوعلي ومحمد مجدي أفشة، كانوا بيلعبوا كرة خماسي أمام إنبي، والجبهات كانت غير موجودة.

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الأهلي محمد عبدالجليل محمد هاني كولر علي معلول

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