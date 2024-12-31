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رياضة

أحمد أيوب: الأهلي بلا منافسين في مصر وإفريقيا وكولر يعاند الإدارة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد أحمد أيوب، المدرب العام الأسبق للنادي الأهلي، أن التشكيل الذي بدأ به السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء مباراة إنبي عليه علامات استفهام.

تشكيل الأهلي أمام إنبي عليه علامات استفهام 

وقال أيوب، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "تشكيل الأهلي في مباراة إنبي عليه علامات استفهام، وما هو الهدف من عمل تغييرات في التشكيل".

وتابع: "أداء أكرم توفيق (بيتهز)، بسبب لعبه مباراة باك يمين، ومباراة في وسط الملعب، ولا تواجد أكرم في مركز الباك أمام باتشوكا منطقي، من أجل التأمين، لكن تواجده في المباراة والتأمين أمام إنبي غير منطقي".

وواصل:" التغييرات في التشكيل يكون للاعبين التي تشعر بالاجهاد، وتريد الحفاظ عليها في الفترة المقبلة، ويحيى عطية الله، يؤدي المطلوب منه من قبل كولر، ولا يوجد حلول من المدرب، للاعب حتى يتحرك للأمام لتشكيل جبهة".

وأكمل: "خطورة إمام عاشور، تظهر في وسط الملعب، ولا يلعب في مركز الجناح، ولا أعرف سبب تواجد حسين الشحات على مقاعد البدلاء، ومينفعش في المؤتمر تقول بلاعب فرقه بتدافع فقط، الأهلي لازم يكون عنده حلول".

وشدد: "الأهلي عنده أزمة في الهوية الفنية خلال الفترة الأخيرة، وشعرت أثناء المباراة أن كولر مش عارف هو عايز يعمل ايه".

وأردف أيوب: "هناك العديد من اللاعبين في مركز الجناح بالدوري المصري تناسب الأهلي، وكولر يناقض نفسه بعد تصريحاته بأن الفريق يحتاج صفقات، ورغم ذلك رفض إبرام صفقات في الصيف".

وزاد: "النادي الأهلي قلعة كبيرة جدًا جدًا، ومنافسيه قليلين، والمطلبون منه تحقيق بطولات وتقديم أداء مميز، لأن الأهلي معندوش منافسين في مصر وإفريقيا، وكولر يعاند إدارة الأهلي بشكل واضح".

وواصل: "كريم الدبيس لاعب مميز، ويجب حصوله على وقت أكثر من ذلك، ومشاركة عمر الساعي في مباراة إنبي خطأ، ويجب منحه فرصة في توقيت مميز، وكولر من يتحمل نتيجة المباراة".

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الأهلي أنبي كولر أحمد ايوب مارسيل كولر

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