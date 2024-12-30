الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مراكز أبحاث إسرائيلية تكشف العدو الأول لتل أبيب في المنطقة

إسرائيل ومفاعل ديمونة،
إسرائيل ومفاعل ديمونة، فيتو

أكد ياسر مناع، المحلل السياسي، أن هناك إجماعًا في إسرائيل على ضرورة إنهاء الملف النووي الإيراني، إلا أن الطرق المتبعة لتحقيق هذا الهدف تختلف بين التيارات السياسية المختلفة في إسرائيل.

العقوبات الاقتصادية على إيران وتوجيه ضربة عسكرية 

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض الأوساط في إسرائيل ترى أن العقوبات الاقتصادية والمسار الدولي هو السبيل الأمثل للتعامل مع الملف النووي الإيراني، وفي المقابل، يعتقد تيار واسع في إسرائيل أن الحل يكمن في توجيه ضربة عسكرية لإيران.

العدو الرئيس لإسرائيل في المنطقة

وأشار إلى أن مراكز الأبحاث الإسرائيلية ترى أن إيران تشكل تهديدًا استراتيجيًّا كبيرًا على إسرائيل، كما أظهرت تقديرات هذه المراكز أن إيران تظل العدو الرئيس لإسرائيل في المنطقة.

المخططات الإسرائيلية

وأضاف أن المخططات الإسرائيلية لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2011، حيث تم إعداد خطة لضرب المفاعل النووي الإيراني، ولكن الإدارة الأمريكية رفضت آنذاك تنفيذ هذه الضربة.

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وأكد أنه رغم الإجماع في إسرائيل على أن إيران هي الخاسر الأكبر في المنطقة بعد سقوط النظام السوري، إلا أن إسرائيل بمفردها لا تستطيع توجيه ضربة للمفاعل النووي الإيراني، وأنها بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

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