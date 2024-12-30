ضبط سائق سيارة بسبب طمس اللوحات في بولاق أبو العلا

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على قائد سيارة لقيامه بطمس لوحاتها ببولاق أبو العلا.

طمس لوحاتها ببولاق أبو العلا

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة، وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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