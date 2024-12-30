الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق سيارة بسبب طمس اللوحات في بولاق أبو العلا

ضبط قائد سيارة, فيتو
ضبط قائد سيارة, فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على قائد سيارة لقيامه بطمس لوحاتها ببولاق أبو العلا.

طمس لوحاتها ببولاق أبو العلا

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق، وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة، وقائدها طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: تشغیل وحدات جوازات وأحوال مدنية ومرور متنقلة.. ضبط طبيب زعم إنهاء حياة عدد من المرضى

 وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية اجهزة الامن بمديرية امن القاهرة أجهزة الأمن قسم شرطة الحدائق قسم شرطة بولاق وزارة الداخلية

مواد متعلقة

إصابة 34 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق السويس

ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

أخبار الحوادث اليوم: تشغیل وحدات جوازات وأحوال مدنية ومرور متنقلة.. ضبط طبيب زعم إنهاء حياة عدد من المرضى

إصابة شخصين إثر سقوط مصعد داخل مركز تجارى بالتجمع الأول

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه استعدادا لأعياد الميلاد (إنفوجراف)

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى في المنيا

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

رادارات المرور ترصد 1126 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق
ads

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

كامل الوزير يكشف مفاجأة عن ممدوح حمزة

كامل الوزير: إحنا دلوقتي بنصنع الدولار بهذه الطريقة

إصابة 34 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق السويس

كامل الوزير: الرئيس السيسي بياخد التمام يوميا وبيدينا حلول خارج الصندوق

الصحة: 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية المنتشرة في الفترة الحالية (فيديو)

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مساء الإثنين 30 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

الصين تعلن اكتمال بناء أطول نفق في العالم (فيديو)

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الاثنين

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 30/12/2024 ؟

سعر النحاس بالأسواق اليوم الاثنين 30/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه استعدادا لأعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يكون للشيطان سلطان عليهم (فيديو)

ما هي الصدقة، وفضائلها وأنواعها في الإسلام؟

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية