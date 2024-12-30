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نجاح عملية جراحية لمريض يعاني من انسداد معوي وغرغرينا بالمنوفية

نجاح عملية جراحية
نجاح عملية جراحية بالمنوفية, فيتو

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، مريضًا يبلغ من العمر 65 عامًا، يعاني من آلام حادة بالبطن وانتفاخ وترجيع مستمر.

وبعد استكمال التاريخ المرضي والفحوصات اللازمة، تم تشخيص الحالة بــ انسداد معوي، ليتم حجزه بقسم الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

نجاح عملية انسداد معوى بالمنوفية 

وأجريت أشعة مقطعية للبطن والحوض، والتي أظهرت وجود انغماد معوي بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وخلال استكشاف البطن تحت التخدير الكلي، تبين وجود انغماد معوي مع غرغرينا في جزء من الأمعاء الغليظة. تم إجراء عملية استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة والقولون الصاعد (Right Hemicolectomy) بنجاح.

وتمت العملية بنجاح بإشراف الدكتور إبراهيم ناصر مدير المستشفى وبواسطة الفريق الطبي المتخصص، الذي ضم كلا “من الدكتور مصطفى الكلاف، مدرس مساعد وأخصائي الجراحة، الدكتور عبدالله رأفت، نائب الجراحة، والدكتور أحمد الخولي طبيب التخدير، فريق تمريض العمليات بقيادة مس نهلة النحاس”.

وتم نقل المريض إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج والرعاية اللازمة.

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الامعاء الغليظة الأمعاء الدقيقة محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام مستشفي اشمون

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