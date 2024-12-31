الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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سياسة

"المحامين" تواصل اليوم مقابلات الراغبين في القيد بالجدول العام

مقابلات المحامين
مقابلات المحامين للقيد بالجدول العام، فيتو

تواصل النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون؛ من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة.
مقابلات محامين الجدول العام 

ومن المقرر أن تنعقد المقابلات اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي، مع الالتزام بالزي الرسمي، (بدلة كاملة، والكرافتة)، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

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مقابلات الجدول العام للمحامين نقابة المحامين المحامين
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