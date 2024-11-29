نقيب المحامين يبحث آليات التعاقد مع هيئة التأمين الصحي لأعضاء النقابة وأسرهم

قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لانضمام المحامين للمشروع وأسرهم، خاصة في المحافظات التي تم تطبيق المشروع فيها، مؤكدًا أنه يعمل على تطوير مشروع العلاج وزيادة نسب مساهمة النقابة في المشروع لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار دون تكبد المحامي لأي زيادة في سعر الاشتراكات.

تكريم شيوخ المحاماة

شارك نقيب المحامين، مساء الخميس الخميس، في حفل تكريم شيوخ المحامين بشرق طنطا، الذي نظمته النقابة الفرعية، حيث تم تكريم 70 محاميا من شيوخ المحامين بشرق طنطا.

قال نقيب المحامين، إننا جئنا لنحتفل ونحتفي بشيوخ المحامين الذين سبقونا في مهنة المحاماة والعمل النقابي، وذلك عرفانا وتقديرا لهم على كل ما قدموه لمهنة المحاماة.

وعبر عن سعادته لتكريمه شيوخ المهنة قائلًا: «شرف عظيم لي اليوم التواجد في نقابة شرق طنطا للمشاركة في احتفالية تكريم شيوخ المحامين».

وأكد نقيب المحامين أن تكريم شيوخ المحامين، سنة حميدة تسعى لها النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأن تكريمهم يعد جزءًا صغيرًا بالنسبة لما قدموه للنقابة ولما بذلوه في المهنة على مدار سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.