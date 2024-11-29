السبت 30 نوفمبر 2024
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سياسة

نقيب المحامين يبحث آليات التعاقد مع هيئة التأمين الصحي لأعضاء النقابة وأسرهم

نقيب المحامين، فيتو
نقيب المحامين، فيتو

قال عبد الحليم علام،  نقيب المحامين، إن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لانضمام  المحامين للمشروع وأسرهم، خاصة في المحافظات التي تم تطبيق المشروع فيها، مؤكدًا أنه يعمل على تطوير مشروع العلاج وزيادة نسب مساهمة النقابة في المشروع لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار دون تكبد المحامي لأي زيادة في سعر الاشتراكات.

تكريم شيوخ المحاماة 

شارك نقيب المحامين، مساء الخميس الخميس، في حفل تكريم شيوخ المحامين بشرق طنطا، الذي نظمته النقابة الفرعية، حيث تم تكريم 70 محاميا من شيوخ المحامين بشرق طنطا.

 قال نقيب المحامين، إننا جئنا لنحتفل ونحتفي بشيوخ المحامين الذين سبقونا في مهنة المحاماة والعمل النقابي، وذلك عرفانا وتقديرا لهم على كل ما قدموه لمهنة المحاماة.

 وعبر عن سعادته لتكريمه شيوخ المهنة قائلًا: «شرف عظيم لي اليوم التواجد في نقابة شرق طنطا للمشاركة في احتفالية تكريم شيوخ المحامين».

وأكد نقيب المحامين أن تكريم شيوخ المحامين، سنة حميدة تسعى لها النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأن تكريمهم يعد جزءًا صغيرًا بالنسبة لما قدموه للنقابة ولما بذلوه في المهنة على مدار سنوات.

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تطوير مشروع علاج المحامين تأمين صحي للمحامين نقابة المحامين

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