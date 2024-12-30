تشيلسي يبرم أول صفقة في الميركاتو الشتوي

عزز نادي تشيلسي الإنجليزي قائمة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية رسميا، بضم أحد المدافعين الشباب.

وكان النادي اللندني تشيلسي قد دعم صفوف الفريق الأول في الصيف الماضي بجلب 13 لاعبا، فيما تخلى عن مجموعة هائلة من لاعبيه.

صفقة تشيلسي الجديدة في الميركاتو الشتوي

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، فإن تشيلسي قرر ضم المدافع الشاب آرون أنسيلمينو بشكل فوري بعدما أعير مؤخرا إلى نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ووقع صاحب الـ19 عاما لتشيلسي الصيف الماضي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، مع إعارته إلى بوكا جونيورز لمدة عام.

لكن تشيلسي لم ينتظر مرور عام، وقرر إلحاق أنسيلمينو إلى صفوفه بشكل فوري في يناير المقبل، ليصبح أولى صفقات الميركاتو الشتوي للبلوز.

وسينضم اللاعب الشاب إلى تدريبات البلوز الأسبوع المقبل، وذلك بعدما شارك في 18 مباراة مع بوكا جونيورز بمختلف البطولات على مدار عام 2024.

لكن المدافع الأرجنتيني عانى من إصابة على مستوى أوتار الركبة، دفعته للغياب عن 11 مباراة مع بوكا جونيورز، قبل تعافيه في أغسطس الماضي.

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