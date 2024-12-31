الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ليلى علوي تتألق على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلمها المستريحة (صور)

ليلى علوي.فيتو
ليلى علوي.فيتو

انطلق العرض الخاص لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ “المستريحة”، تزامنا مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي 1 يناير في سينمات الدول العربية.

ووصلت النجمة ليلى علوي بطلة الفيلم على ريد كاربت العرض الخاص المقام الحالي بكبرى مولات السادس من أكتوبر.

وسرعان ما تجمهر عدد كبير من عشاق ومعجبي النجمة ليلى علوي والتفوا حولها.

وحرص على الحضور كل من بيومي فؤاد وأحمد الشامي والفنان محمد رضوان والإعلامية بوسي شلبي.

ويأتي العمل بطولة ليلى علوي وتقدم فيه دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

تفاصيل فيلم المستريحة 

تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار اجتماعي لايت كوميدي وتمثل فيه ليلى علوي شخصية زعيمة عصابة.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

 فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامية بوسي شلبي أحمد الشامي الفنان محمد رضوان بوسي شلبي بيومي فؤاد عمرو عبد الجليل عمرو وهبة فيلم المستريحة ليلي علوي
ads

الأكثر قراءة

أحمد الشرع يستعين بإرهابي مصري ويعينه جنرالا في الجيش السوري

كامل الوزير يكشف مفاجأة عن ممدوح حمزة

أسماء المصابين في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس

سجل مليان مخالفات، الكشف عن كارثة للأتوبيس السياحي الذي انقلب بطريق السويس

انهيار عقارات وغرق ميادين، ماذا فعلت نوة رأس السنة بشوارع الإسكندرية (صور)

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري ونصف نهائي خليجي 26 والقنوات الناقلة

سياسيون عن تدشين حزب الجبهة الوطنية: سيُحدِث حراكًا على الساحة ويلبي متطلبات الشعب المصري

تستمر 6 أيام وموكب رسمي من مسقط رأسه إلى الكابيتول، التفاصيل الكاملة لـ جنازة كارتر

منوعات

المزيد

تستمر 6 أيام وموكب رسمي من مسقط رأسه إلى الكابيتول، التفاصيل الكاملة لـ جنازة كارتر

توقعات الأبراج 2025، مفاجآت في انتظار مواليد برج الجدي

الصين تعلن اكتمال بناء أطول نفق في العالم (فيديو)

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

المزيد

خدمات

المزيد

أولى بشائر العام الجديد، الجيزة تعلن عن توافر وظائف لسائقي نقل ثقيل

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الاثنين

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 30/12/2024 ؟

المزيد

انفوجراف

رسائل وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه استعدادا لأعياد الميلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية