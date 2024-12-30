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رياضة

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

جو جوميز، فيتو
جو جوميز، فيتو

أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل إصابة أحد نجوم فريقه.

وقال سلوت عبر شبكة "سكاي سبورتس"، إن جوميز سيغيب لفترة ليست قصيرة، موضحًا أنه لا يعلم موعدًا محددًا لعودته ولكنها ستكون مدة طويلة.

وأكد أن اللاعب تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وستستغرق وقتًا طويلًا للعلاج.

وحقق ليفربول فوزًا عريضًا على حساب مضيفه وست هام يونايتد بخماسية دون رد في الجولة التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي.

وعزز ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بعد الفوز على حساب وست هام يونايتد.

 

تفاصيل إصابة جو جوميز 

وشهدت المباراة خروج اللاعب جو جوميز مدافع ليفربول للإصابة، وشارك على حسابه جاريل كوانساه قبل نهاية الشوط الأول.

ويعاني ليفربول غياب مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي بسبب الإصابة أيضًا.

ولم يعلن ليفربول أي خطط للتعاقد مع مدافعين جدد في فترة الانتقالات الشتوية رغم الإصابات التي تضرب صفوفه.

ومن المنتظر أن يعتمد سلوت على الثنائي كوانساه وفيرجيل فان دايك في قيادة الخط الخلفي في لقاء مانشستر يونايتد المقبل في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

ويأمل ليفربول استعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 4 مواسم متتالية.

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