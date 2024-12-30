عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية لن يكون مجرد رقم في المعادلة السياسية

أكد الدكتور عاصم الجزار، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية وزير الإسكان السابق، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية مساء اليوم، أن الحزب يسعى إلى تقديم بديل حقيقي من أجل الشعب المصري، مؤكدًا أن تأسيس حزب الجبهة الوطنية يأتي استجابة لتطلعات المصريين في تحقيق حياة كريمة ومواكبة الطموحات الوطنية.

تحمل المسئولية والتضحية

وأشار الجزار إلى أن الحزب لن يكون مجرد رقم إضافي في المعادلة السياسية، بل سيعمل بجدية على تحمل المسؤولية والتضحية التي يتجنبها الكثيرون، مؤكدًا أن الحزب يسعى إلى البحث عن حلول واقعية، وأنه لا مكان للفكر الجامد في رؤيته.

وأضاف أن الحزب يقوم على أساس إعلاء مصلحة الوطن كغاية أسمى، ويضع في أولوياته بناء تواصل مستمر مع كافة الأطراف السياسية.

بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف أن الحزب يساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في أولوياتها، ويعمل على مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الوطن.

بناء مستقبل الوطن

وفي ختام كلمته، شدد الجزار على أن ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا للأجيال القادمة، وأن جيش مصر سيظل حاميًا للدولة وضامنًا للوحدة الوطنية واستقرارها، داعيًا الجميع للمشاركة في بناء مستقبل الوطن حيث لا مكان للإقصاء أوالتهميش.

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