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رياضة

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة

أيمن يونس، فيتو
أيمن يونس، فيتو

قال الكابتن أيمن يونس لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق إن:"السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة وجننتهم وده مظهر سلبي في المجتمع، وأصحبوا يغالوا في الأسعار، درجة الانتاج داخل الملعب محدودة جدا".

 

مشكلة اللاعب المصري 

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"اللاعب بيفكر هيمثل فرحة الجون أو الهداف ازاي وكلها حاجات خارج الـ90 دقيقة، وشاهدنا اليوم مباراة الأهلي وإنبي وهي من أقل المباريات فنيا وتحمل عك كروي".

 

إصلاح المنظومة الكروية 

وأضاف:"نحن في وقت للحاجة إلي الإصلاح الفني والتحكيمي والأخلاقات والتنظيمي واتمنى من الجميع وبالتحديد هاني أبو ريدة بالعمل لصالح كرة القدم المصرية".

 

تجاهل انجازات محمد صلاح 

ولفت:"هناك تجاهل من قبل الجهات المعنية في مصر وبينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة للإنجازات التي يحققها محمد صلاح، لماذا لا يتم كتابة عدد الأهداف وصناعة الأهداف في انجلترا وأوروبا على الأهرامات، هو رمز ومثل أعلى في أوروبا لماذا لا نجعله مثل أعلى للاعبين في مصر؟، لدينا ظاهرة خارقة في مصر اسمها محمد يجب استثمارها بشكل أفضل".
 

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أيمن يونس مباراة الاهلي وانبي الأهلي نادي إنبي محمد صلاح هاني ابو ريدة

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