بالأسماء، أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

شهد مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، مساء اليوم، إعلان أعضاء الهيئة التأسيسية.

أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

وكان من أبرز أسماء أعضاء الهيئة التأسيسية ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار الأسبق، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الأسبق، السيد القصير وزير الزراعة السابق، المستشار محمد فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، المهندس داليا السعدني عضو مجلس النواب، محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، الدكتور إيمان كريم رئيس المجلس القومي للإعاقة، المهندس هاني محمود، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين، والدكتورة نهى طلعت عبد القوى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق، رجل الأعمال عصام ابراهيم جمعة، وأحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، يوستينا رامي من تنسيقية شباب الأحزاب، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق، المهندس محمد غراب رئيس نادي الصيد، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق، النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، وأحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق، وياسر عبدالمقصود رجل الأعمال، ورجل الأعمال محمد الأمين الدخميسي، سامح عاشور نقيب المحامين العرب، وفريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، أسامة العبد عضو مجلس النواب، اللواء أحمد ضيف محافظ الأقصر السابق، يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ، اللواء أحمد محمد سعد، واللواء صلاح رئيس مجلس ادارة مصنع ١٨ الحربي، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عبد الحميد كامل عضو مجلس النواب السابق، والفنان محمد السريطي والشيخ سيد الإدريسي شيخ الطرق الصوفية، وعايدة محي الدين أبو بكر الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول، وأحمد الحمماصي من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمهندس أحمد عبد القادر محافظ القليبوبية الأسبق، ودينا عبدالكريم عضو مجلس النواب، الشيخ فايز أبو حرب عضو مجلس النواب، ورجل الأعمال كامل أبو علي، ورجل ألأعمال أيمن الجميل، ويوسف القعيد، وأحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق، والإعلامي محمد مصطفى شردي، الفريق محمد طارق نائب وزير معاش بمجلس الدفاع الوطني، والدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة.

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وانطلق، مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، تحت شعار مصر للجميع، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان من بين الحضور، وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، وفريدة الشوباشي وجمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، وطلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، طاهر أبو زيد محمد ابراهيم منصور رئيس حزب النور، وأحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

مشاركة الأحزاب السياسية

كما شارك من الأحزاب السياسية حزب مستقبل وطن حيث شارك كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، والنائب علاء عابد، والنائب إيهاب الطماوي، والنائب خالد عبد العظيم، ومن حزب النور شارك محمد إبراهيم منصور رئيس الحزب، والنائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، كما شارك من حزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وشارك المستشار رضا فرحات رئيس حزب الاتحاد وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والنائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب المؤتمر.

وزير الإسكان السابق

يشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق أكد، أن الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والأطياف لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وسيكون بيتا للخبرة من خلال ضمه لمجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات والقضايا.

كما أن الحزب يسعى للانخراط في المجتمع والوصول لكل مصري في مختلف المحافظات حتى يتسنى له التعبير عن آراء وطموحات ومتطلبات كل مواطن على أرض مصر.

وأوضح وزير الإسكان السابق أن الحزب الجديد يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة، ويكون صوت العقل والحكمة الذي يحقق المصلحة العليا للوطن، وكذلك الاستناد على نهج يقوم على واقعية الطرح والصدق في الوعود.

كما أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن حالة الرضا الشعبي عن الحياة السياسية وخصوصا الحزبية بمصر ليست كما يجب أن تكون، وتحتاج إلى جهد سياسي كبير حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين وزيادة المشاركة الفاعلة، وهو ما يسعى الحزب الجديد لتحقيقه تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التي جاء بها أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية.

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