وفد من حزب مستقبل وطن يشارك في تدشين "الجبهة الوطنية" بالعاصمة الإدارية

حرص وفد من حزب مستقبل وطن، علي حضور المؤتمر الصحفي لتدشين الحزب السياسي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سبق أن كشف عنه مؤخرا، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق.

وفد حزب مستقبل وطن

وشارك كل من النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والنائب علاء عابد والنائب خالد عبد المولي والنائب إيهاب الطماوى.

وكان من أبرز الحضور، النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور شوقي علام المفتى السابق، والنائب السابق طاهر أبو زيد والنائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، ود أسامة العبد عضو مجلس النواب، وأحمد أباظة وعدد كبير من النواب السابقين منهم عمرو غلاب ومحمد علي يوسف والسيد حجازى، ومنى جاب الله.

الإعلان الرسمي عن تدشين الحزب الجديد

ويأتى الإعلان الرسمى عن تدشين الحزب الجديد، بعد الانتهاء من التوافق حول أعضاء الهيئة التأسيسية وإعداد الرؤى والأهداف للحزب.

ووفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، يهدف الحزب إلى إثراء الحياة الحزبية بمنظور جديد، وأكثر فاعلية قوامه التنوع في الأفكار والتوجهات، وهو الأساس الذي تقوم عليه الجمهورية الجديدة.



وأكد الجزار أن الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والأطياف لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وسيكون بيتا للخبرة من خلال ضمه لمجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات والقضايا.

الحزب يسعى للانخراط في المجتمع والوصول لكل مصري

وأضاف، أن الحزب يسعى للانخراط في المجتمع والوصول لكل مصري في مختلف المحافظات، حتى يتسنى له التعبير عن آراء وطموحات ومتطلبات كل مواطن على أرض مصر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن الحزب الجديد يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة، وأن يكون صوت العقل والحكمة الذي يحقق المصلحة العليا للوطن، وكذلك الاستناد على نهج يقوم على "واقعية الطرح والصدق في الوعود".

رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية

وشهدت الفترة الماضية، عقد سلسلة من اللقاءات تحت عنوان "نلتقي.. نتحاور.. نتشارك.. من أجل مصر " مع عدد من رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية وأيضا رموز القبائل وكبار العائلات المصرية وأخر مع الكوادر السياسية الشبابية الوطنية، وكذلك رموز الفن والثقافة والإعلام، وذلك بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والتوافق حول أولويات العمل الوطني والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري.

أبرز المشاركين من الشخصيات السياسية

وكان من أبرز المشاركين من الشخصيات السياسية في تلك اللقاءات، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق والسيد القصير وزير الزراعة السابق والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية السابق، وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطنى، وقيادات اتحاد القبائل العربية، من بينهم النائب السابق أحمد رسلان، والنائب فايز أبو حرب، والنائب ضياء الدين داوود، والنائب سليمان وهدان، وعدد من النواب السابقين.

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