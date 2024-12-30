نقابة المهندسين بالإسكندرية تٌكرم حملة الماجستير والدكتوراه

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية، حفلًا مميزًا لتكريم المهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، بحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة والمهندس وليد ماضي أمين الصندوق وجاء ذلك في إطار حرص النقابة على دعم وتشجيع التميز الأكاديمي والبحث العلمي بين أعضائها

وكان الحفل بتنظيم اللجنة الاجتماعية والثقافية بالنقابة برئاسة المهندس كريم عزت , حيث شهد حضور الحفل الدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور نيفين غريب عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد زيات رئيس شعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين المصرية.

كما شارك أعضاء مجلس النقابة، المهندس أحمد محمود، المهندس باسل ياسر، المهندس محمد السعدي، المهندس محمد قبيصي والمهندس محمد سعيد.

وفي كلمته خلال الحفل، صرح الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة "نحن في نقابة المهندسين بالإسكندرية نؤمن بدور العلم والمعرفة وهذا التكريم هو رسالة تقدير لكل مهندس اجتهد وسعى لتطوير نفسه والمساهمة في رفعة مهنته ووطنه"،



كما عبر الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة عن اعتزازه بحضور هذا الحدث، قائلًا “نشعر بالفخر لكل مهندس رفع اسم النقابة من خلال إنجازاته الأكاديمية، نحن دائمًا بجانب أعضائنا ونشجعهم على تحقيق المزيد من النجاحات”.

و أضاف المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية "هذا الحفل يعكس حرص النقابة على تقدير نجاح المهندسين، نسعى دائمًا لدعم أعضائنا على مختلف المستويات" كما توجه بالشكر للقائمين على تنظيم الفعالية.

وشهد الحفل توزيع دروع تذكارية للمكرمين، الذين عبروا عن امتنانهم للنقابة على هذا التقدير الذي يعكس اهتمامها بتعزيز قيم العلم والتفوق، وسط أجواء احتفالية وحضور مميز من المجتمع الأكاديمي والمهني.

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