الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادات العامة والنقل

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 - 2025 للشهادات العامة والنقل.

صرح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية) تنطلق يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، مؤكدًا أنه تم أخذ الإجازات الرسمية بعين الاعتبار عند تحديد مواعيد الامتحانات، حيث لن تجرى الامتحانات في الأيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك خلال احتفالات أعياد الإخوة المسيحيين، حرصًا على عدم تعارض الامتحانات مع هذه المناسبات الدينية.

جداول امتحانات قنا

وأضاف عنتر أن امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي ستبدأ يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حسب الجداول المعتمدة.

 لافتًا إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي ستبدأ في الفترة من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025، أما امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، فتنطلق يوم السبت 18 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

هذا بالإضافة إلى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمى للغات للعام الدراسي 2024 - 2025، التي تبدأ يوم السبت 4 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025، أما صفوف النقل الثانوي الفني، فتبدأ يوم الخميس 8 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم قنا محافظ قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مواد متعلقة

العثور على جثة شخص مجهول الهوية في قنا

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قنا

إصابة سيدة بطلق ناري إثر مشاجرة فى قنا

فتش عن التحرش، أول تحرك من النيابة بعد مشاجرة دامية بمستشفى قنا الجامعى
ads

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

استمرار التعادل السلبي بين الأهلي وإنبي بعد 75 دقيقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أول تعليق لمدبولي بشأن قرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية

منوعات

المزيد

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

عام السعد للفرعون المصري الجديد.. أرقام رائعة حققها عمر مرموش في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا لهذا السبب

أسماء سورة محمد وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية