محافظ قنا يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادات العامة والنقل

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 - 2025 للشهادات العامة والنقل.

صرح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية) تنطلق يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، مؤكدًا أنه تم أخذ الإجازات الرسمية بعين الاعتبار عند تحديد مواعيد الامتحانات، حيث لن تجرى الامتحانات في الأيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك خلال احتفالات أعياد الإخوة المسيحيين، حرصًا على عدم تعارض الامتحانات مع هذه المناسبات الدينية.

جداول امتحانات قنا

وأضاف عنتر أن امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي ستبدأ يوم السبت 11 يناير 2025، وتستمر حسب الجداول المعتمدة.

لافتًا إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي ستبدأ في الفترة من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025، أما امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، فتنطلق يوم السبت 18 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

هذا بالإضافة إلى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمى للغات للعام الدراسي 2024 - 2025، التي تبدأ يوم السبت 4 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025، أما صفوف النقل الثانوي الفني، فتبدأ يوم الخميس 8 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

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