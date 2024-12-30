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دين ودنيا

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا لهذا السبب

دار الإفتاء، فيتو
دار الإفتاء، فيتو

أكدت دار الإفتاء أن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا ففيها الامتثال للأمر القرآني العام بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، وتجدد الأيام على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها.

 

الإفتاء: نصَّ الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام والشهور

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن مشروعية التهنئة لا تقتصر على الأعياد، وإنما تشمل التهنئة عند حدوث النعم، واندفاع النقم، ونصَّ الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام والشهور.

 

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ 

وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا كما يشيع البعض، بدعوى أنها مشاركة في طقوسهم الدينية؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

 

حكم الاحتفال ببداية السنة الميلادية


المشاركة الاجتماعية بين المسلمين وإخوانهم في الإنسانية من غير المسلمين في فرحتهم بأعيادهم ومناسباتهم تحمل في طيَّاتها قيمًا إسلامية، ومعاني راقية، وهي من الخلق المحمود الذي تقتضيه مكارم الأخلاق، ولا يخفى أنَّ الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية مناسبة تتناولها مقاصد: اجتماعية ودينية ووطنية؛ فإنَّ الناس يُودّعون عامًا ماضيًا ويستقبلون عامًا آتيًا؛ حسب التقويم الميلادي المؤرخ بميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، والاختلاف في تحديد مولده عليه السلام لا ينافي صحة الاحتفال به؛ فإنَّ المقصود: إظهار الفرح بمضي عام وحلول عام جديد، وإحياء ذكرى المولد المعجز للسيد المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مع ما في ذلك من إظهار التعايش والمواطنة وحسن المعاملة بين المسلمين وغيرهم من أبناء الوطن الواحد، ومن هنا كان للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة عدة مقاصد، وكلها غير بعيد عن قوانين الشريعة وأحكامها.

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