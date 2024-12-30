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خارج الحدود

أول امرأة تتولى المنصب، معلومات عن ميساء صابرين حاكم المصرف المركزي السوري؟

ميساء صابرين، فيتو
ميساء صابرين، فيتو

 جاءت خطوة تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال  البنك المركزي السوري، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب، مفاجئة من قبل الإدارة السورية الجديدة لتعزيز دور المرأة.

 

وفيما يلي أبرز المعلومات عن ميساء صابرين: 

 وصابرين هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي في عام 2021، بحسب رويترز.

ميساء صابرين حاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني.

كانت صابرين تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقًا، منذ أكتوبر 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عامًا في المجال المالي والمصرفي.

كما كانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد.

ويعد تعيينها خطوة تاريخية في مسيرة المرأة السورية في القطاع المصرفي.

 

 تعزيز المرأة ضمن دوائر السلطة الجديدة في سوريا

 وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الدعوات المستمرة لإدماج المرأة السورية ضمن دوائر السلطة الجديدة، خلال مرحلة إعادة البناء الوطني وبعدها.

كما كانت تشغل منصب رئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن المصرف المركزي، منذ ديسمبر 2018.

ويعتبر هذا التعيين خطوة بارزة نحو تعزيز دور المرأة السورية في مواقع صنع القرار، ويعكس ثقة الإدارة بقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وقيادة القطاع المصرفي نحو الاستقرار والتنمية.

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الرئيس المخلوع بشار الأسد حاكم مصرف سوريا جامعة دمشق مصرف سوريا المركزي

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