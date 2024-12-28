موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالهرم، الجداول كاملة

أعلنت إدارة التعليم بالهرم بمديرية تعليم الجيزة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2025/2024، يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، على أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2025.

ووجه خالد عبد الحميد، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، وشيرين فؤاد، وكيلة الإدارة، خالص تمنياتهم بالتوفيق والنجاح لكافة الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتهيب إدارة التعليم بالهرم بجميع الطلاب بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية.

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