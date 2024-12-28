السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالهرم، الجداول كاملة

تعليم الجيزة
تعليم الجيزة

أعلنت إدارة التعليم بالهرم بمديرية تعليم الجيزة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2025/2024،   يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، على أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2025.

ووجه خالد عبد الحميد، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، وشيرين فؤاد، وكيلة الإدارة، خالص تمنياتهم بالتوفيق والنجاح لكافة الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتهيب إدارة التعليم بالهرم بجميع الطلاب بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق في مسيرتهم التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة الهرم التعليمية صفوف النقل بالجيزة صفوف النقل إمتحانات الفصل الدراسي الاول انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة 18 يناير، الجدول بالكامل

بشكل مؤقت، بدء انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة وهذا موعد عودتها

الجيزة تغلق 15 منشأة صحية مخالفة تدار بدون ترخيص

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

البيئة: إعداد دليل شامل حول التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة
ads

الأكثر قراءة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ترحيلات القاهرة تسلم حمو بيكا لأمن الإسكندرية، ونيابة الدخيلة تحقق معه بسبب حفل “وش غضب”

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

أول رد من الزمالك على إنذار سيف الجزيري للنادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة

متى يتم تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط؟ مصدر باتحاد الكرة يرد

كهربا يعتذر لجماهير الأهلي: "فيه ناس عايزة تدمرني"

بعد آخر ارتفاع، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

المستندات المطلوبة في حالات فقد التابلت المدرسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا في هذه الحالة

تفسير "إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ".. رئيس جامعة الأزهر يوضح (فيديو)

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية