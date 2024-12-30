الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج،فيتو

 قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة قدرها ١٥٠٠ جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، ولتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل.

 

صرف مكافأة للعاملين بجامعة سوهاج 

 وأضاف النعماني أن القرار ينص على صرف المكافأة لجميع العاملين بالجامعة وجميع كلياتها ومعاهدها وإدارتها والمستشفيات الجامعية، وتصرف المكافآت لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعمال والعمالة المؤقتة، مضيفًا أن الإدارات المختصة  ستبدأ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المنصوص عليها للمتواجدين بالعمل بدءًا شهر أكتوبر وحتى ديسمبر الجاري.

 

 صرف المكافأة لجميع العاملين بالجامعة وجميع كلياتها

 وهنأ النعماني منتسبي الجامعة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في مختلف القطاعات، مقدمًا شكره لجميع العاملين بالجامعة على ما يقدموه من جهود مضنية في سبيل رفعة وتقدم الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المستشفيات الجامعية رئيس جامعة سوهاج العام الميلادي الجديد الدكتور حسان النعماني العمالة المؤقته أعضاء هيئة التدريس لمستشفيات الجامعية ديسمبر الجاري جامعة سوهاج

مواد متعلقة

لماذا قتل الخضر الغلام؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال التجديد بالمحطات

ضبط 23 ألف عبوة عصائر مجهولة المصدر في سوهاج

مياه سوهاج تتسلم محطة صرف أولاد سلامة

مصرع عامل ونجله وإصابة آخرين إثر انهيار بيارة صرف صحي بسوهاج

محافظ سوهاج يتفقد الكورنيش الشرقي ويوجه بتكثيف أعمال النظافة وزيادة المسطحات الخضراء

353 طالبا يؤدون اختبارات قدرات التربية الرياضية بجامعة سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد الموقع المخصص لإنشاء محطة رفع صرف صحي جزيرة محروس

ads

الأكثر قراءة

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الإثنين 30 ديسمبر 2024

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

4 نماذج في اللجنة، قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

موعد الحجز في طرح 5055 وحدة وفيلا للمصريين بالخارج

ماذا طالب رئيس النواب من الأعضاء قبل تقديم تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية؟

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

منوعات

المزيد

جاليري لمنتجات الألمونيوم المزخرف بسوق الفسطاط، الأسعار تبدأ من 35 جنيها (فيديو وصور)

أغرب هدايا وديكورات الكريسماس 2025، شجرة البرتقال المجفف تخطف الأنظار (فيديو وصور)

«السف» حرفة يدوية إماراتية تتحدى الحداثة، «أم سيف» تروي قصتها مع تراث بلادها (فيديو وصور)

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

أماكن إجراء اختبارات القبول في معاهد معاوني الأمن 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى جواز العمل بالأحاديث الواردة في صيام شهر رجب

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية