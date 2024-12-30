صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين بجامعة سوهاج

قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة قدرها ١٥٠٠ جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، ولتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في العمل.

صرف مكافأة للعاملين بجامعة سوهاج

وأضاف النعماني أن القرار ينص على صرف المكافأة لجميع العاملين بالجامعة وجميع كلياتها ومعاهدها وإدارتها والمستشفيات الجامعية، وتصرف المكافآت لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعمال والعمالة المؤقتة، مضيفًا أن الإدارات المختصة ستبدأ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المنصوص عليها للمتواجدين بالعمل بدءًا شهر أكتوبر وحتى ديسمبر الجاري.

صرف المكافأة لجميع العاملين بالجامعة وجميع كلياتها

وهنأ النعماني منتسبي الجامعة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ودعاهم للاستمرار في العمل المتميز والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في مختلف القطاعات، مقدمًا شكره لجميع العاملين بالجامعة على ما يقدموه من جهود مضنية في سبيل رفعة وتقدم الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.