جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الهرم والعمرانية والدقي والعجوزة

أعلنت محافظة الجيزة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية بإدارات التعليم بالهرم والعمرانية والدقي والعجوزة، في خطوة لتيسير الأمور على أولياء الأمور والطلاب.

ودعت محافظة الجيزة كافة الطلاب إلى الجد والاجتهاد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

جداول امتحانات إدارة الدقي

جداول امتحانات ادارة العجوزة

جداول امتحانات ادارة الهرم

جداول امتحانات ادارة العمرانية التعليمية

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